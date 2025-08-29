هشدار: شگرد جدید دزدان در تهران

شاکیان اظهار کردند که برای خرید به تره بار مراجعه کرده اند، سپس دو نفر به آنها برای رساندن بارها به خانه شان کمک کرده اند. بعد از رسیدن به خانه، این دو نفر از آنها درخواست آب کرده اند و در واقع با این روش وارد خانه افراد مسن شده اند.

رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارقی خبر داد که به بهانه کمک به افراد مسن، وارد خانه های آنها شده و لوازم باارزش را به سرقت می بردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عین اله بیراوند گفت: مدتی پیش چند شهروند مسن به ما مراجعه و عنوان کردند که دو نفر غریبه را به خانه هایشان راه داده اما بعد متوجه شدند طلاهایشان به سرقت رفته است.

رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: زمانی که صاحبخانه برای آوردن آب اقدام می کند، یکی از سارقان فرد را همراهی کرده و دیگری خانه را میگشته و هرچیز باارزشی که پیدا میکرده است را به سرقت می برند.

بیراوند گفت: این سارقان، با اقدامات پلیسی دستگیر شدند و تاکنون بیش از ده ها شاکی دارند و احتمال افزایش تعداد شکات وجود دارد.

وی به افراد مسن توصیه کرد که در صورت قبول کمک افراد غریبه، به هیچ وجه اسرار خود را به آنها نگویند، کسی را به خانه شان راه ندهند و اصلا آدرس دقیق خود را به کسی نشان ندهند.