En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار: شگرد جدید دزدان در تهران

شاکیان اظهار کردند که برای خرید به تره بار مراجعه کرده اند، سپس دو نفر به آنها برای رساندن بارها به خانه شان کمک کرده اند. بعد از رسیدن به خانه، این دو نفر از آنها درخواست آب کرده اند و در واقع با این روش وارد خانه افراد مسن شده اند.
کد خبر: ۱۳۲۵۲۸۶
| |
946 بازدید
هشدار: شگرد جدید دزدان در تهران

رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارقی خبر داد که به بهانه کمک به افراد مسن، وارد خانه های آنها شده و لوازم باارزش را به سرقت می بردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عین اله بیراوند گفت: مدتی پیش چند شهروند مسن به ما مراجعه و عنوان کردند که دو نفر غریبه را به خانه هایشان راه داده اما بعد متوجه شدند طلاهایشان به سرقت رفته است.

وی افزود: این شاکیان اظهار کردند که برای خرید به تره بار مراجعه کرده اند، سپس دو نفر به آنها برای رساندن بارها به خانه شان کمک کرده اند. بعد از رسیدن به خانه، این دو نفر از آنها درخواست آب کرده اند و در واقع با این روش وارد خانه افراد مسن شده اند.

رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: زمانی که صاحبخانه برای آوردن آب اقدام می کند، یکی از سارقان فرد را همراهی کرده و دیگری خانه را میگشته و هرچیز باارزشی که پیدا میکرده است را به سرقت می برند.

بیراوند گفت: این سارقان، با اقدامات پلیسی دستگیر شدند و تاکنون بیش از ده ها شاکی دارند و احتمال افزایش تعداد شکات وجود دارد.

وی به افراد مسن توصیه کرد که در صورت قبول کمک افراد غریبه، به هیچ وجه اسرار خود را به آنها نگویند، کسی را به خانه شان راه ندهند و اصلا آدرس دقیق خود را به کسی نشان ندهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سرقت دزدی شگرد دزدان هشدار پلیس خبر فوری
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرقت های میلیاردی از منازل اعیان نشین!
سرقت ۵۰ میلیارد تومانی از ۶ منزل در شمال تهران
دستگیری پدر و پسر سارق در تهران
دزدها از خانه برد پیت چه بردند؟
سرقت 3 کیلو طلا از منزل صاحب خانه
هشدارهای پلیسی به مسافران نوروزی
دستگیری عامل گردنبندقاپی از مادر بچه‌به‌بغل
دزدان منزل فوتبالیست معروف بازداشت شدند
سرقت برای پس دان پول نزول
عجیب‌ترین دزدی‌های تاریخ
سرقت با لباس زنانه و پابند الکترونیکی
مراقب ترفندهای سارقان كیف قاپ باشید
ماجرای دزدی که سوخت تا سرقت با لباس نظامی!
کالاهای قاچاق دزدیده شد!
وجدان درد یک دزد
ماجرای پرسه زنی با موتورسیکلت های سرقتی
سرقت‌های پسر یک برج‌ساز برای هیجان
سرقت در مراسم تشییع جمشید مشایخی!
سرلشکر صفوی: دولت‌مردانی که با امام و رهبری همراهی نکردند، دچار سوء عاقبت شدند/حمایت آیت‌الله یزدی بر حق حضور زنان در انتخابات خبرگان / ولایتی: با هیچ مسئول عراقی درمورد نخست‌وزیر گفت‌وگو نکرده‌ایم
دزدانی که از دزدی لذت می‌برند
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005Yla
tabnak.ir/005Yla