علی صادقی افزود: در محور چالوس – کرج و آزادراه تهران – شمال، مسیر جنوب به شمال، در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین وجود دارد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی همچنین افزود: در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، به‌ویژه در محدوده لاسم، وضعیت ترافیکی نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

به گفته صادقی، در محورهای سوادکوه و کیاسر، تردد به‌صورت عادی و روان جریان دارد و از نظر شرایط جوی نیز هیچ پدیده خاصی مانند بارش یا مه در محورهای استان مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به تعطیلات پایان هفته و افزایش بازگشت مسافران از شمال کشور، تأکید کرد: در ساعات آینده احتمال افزایش حجم ترافیک در برخی مسیرهای استان وجود دارد.

به گزارش مهر، محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه در راه‌های مازندران شروع شد و جاده کندوان از بعدازظهر امروز برای تخلیه بار ترافیکی یکطرفه می‌شود.