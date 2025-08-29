En
ترافیک در جاده چالوس و هراز/ کندوان یک طرفه می‌شود

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: در حال حاضر تردد در در برخی محدوده‌های جاده چالوس هراز به صورت نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است.
کد خبر: ۱۳۲۵۲۸۲
| |
206 بازدید

علی صادقی افزود: در محور چالوس – کرج و آزادراه تهران – شمال، مسیر جنوب به شمال، در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین وجود دارد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی همچنین افزود: در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، به‌ویژه در محدوده لاسم، وضعیت ترافیکی نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

به گفته صادقی، در محورهای سوادکوه و کیاسر، تردد به‌صورت عادی و روان جریان دارد و از نظر شرایط جوی نیز هیچ پدیده خاصی مانند بارش یا مه در محورهای استان مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به تعطیلات پایان هفته و افزایش بازگشت مسافران از شمال کشور، تأکید کرد: در ساعات آینده احتمال افزایش حجم ترافیک در برخی مسیرهای استان وجود دارد.

به گزارش مهر، محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه در راه‌های مازندران شروع شد و جاده کندوان از بعدازظهر امروز برای تخلیه بار ترافیکی یکطرفه می‌شود.

سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
حرف آخر سخنگوی واخ درباره فعال شدن مکانیزم ماشه
نامه ماکرون به نتانیاهو: اسرائیل به شکست می‌رسد
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
