گواهینامه ۲۸ هزار راننده متخلف توقیف شد

رئیس پلیس راهور فراجا از اعمال سیاست توقیف سیستمی گواهینامه برای رانندگان متخلف خبر داد و گفت: تنها در ۶ روز ابتدایی شهریور ماه حدود ۲۸ هزار راننده به دلیل تخلفات حادثهساز، گواهینامهشان به صورت سیستمی توقیف شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سردار سیدتیمور حسینی با اشاره به افزایش سفرهای جادهای در شهریور ماه گفت: با شروع فصل سفرهای تابستانی، پیشبینی میکنیم شاهد افزایش ترددها در محورهای کشور باشیم و به همین دلیل تمهیدات ویژهای برای ارتقای ایمنی تردد در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم پلیس راهور، توقیف سیستمی سه ماهه گواهینامه رانندگان به ازای هر فقره تخلف حادثهساز است. همچنین بر اساس قانون، رانندگانی که همزمان ۲ تخلف حادثهساز مرتکب شوند، علاوه بر جریمه و نمره منفی، خودروشان برای ۳ روز به پارکینگ منتقل میشود.
رئیس پلیس راهور فراجا، با بیان این که از یکم تا ششم شهریور، حدود ۲۸ هزار راننده به دلیل تخلفات حادثهساز به صورت سیستمی گواهینامهشان توقیف شده است، تأکید کرد: این اقدام با هدف کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جادهها اجرا میشود و پلیس از همه رانندگان تقاضا دارد مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
