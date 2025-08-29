En
امروز در تلویزیون چه فیلمی ببینیم+ جدول پخش

صداوسیما برای امروز جمعه ۷ شهریور فهرستی از فیلم‌های سینمایی، خانوادگی، کودک و اکشن را برای پخش از شبکه‌های مختلف آماده کرده است، در این خبر، می‌توانید برنامه کامل پخش فیلم‌ها را بر اساس روز و ساعت پخش مشاهده کنید.
امروز در تلویزیون چه فیلمی ببینیم+ جدول پخش

 

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن‌های متنوعی امروز جمعه ۷ شهریور از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌رود که به شرح زیر است:

جدول برنامه‌های تلویزیون در جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴

 
دوست وحشی من» ساعت ۰۸:۳۰ از شبکه دو
«ماجرای آجیل فروشی» ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«قانون و اخلاق» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«من زلاتان هستم» ساعت ۱۰:۰۰ شبکه سه
«انتقام مرگبار یک سرآشپز» ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«زاده شده برای پرواز» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«پسران گمنچه» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«سگ‌های جنگ» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«رستوران آسمان» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«لئون» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«افسانه نارنیا» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«پسران کونگ فو کار ۲» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو
«مبارزان شانگهای» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«دیابولیگ: کی هستی؟» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«دولت عشق» ساعت ۲۳:۲۰ از شبکه دو
«مگ» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
گزارش خطا
