امروز در تلویزیون چه فیلمی ببینیم+ جدول پخش

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلمهای سینمایی، تلویزیونی و انیمیشنهای متنوعی امروز جمعه ۷ شهریور از شبکههای سیما روی آنتن میرود که به شرح زیر است:
جدول برنامههای تلویزیون در جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴
دوست وحشی من» ساعت ۰۸:۳۰ از شبکه دو
«ماجرای آجیل فروشی» ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«قانون و اخلاق» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«من زلاتان هستم» ساعت ۱۰:۰۰ شبکه سه
«انتقام مرگبار یک سرآشپز» ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«زاده شده برای پرواز» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«پسران گمنچه» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«سگهای جنگ» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«رستوران آسمان» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«لئون» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«افسانه نارنیا» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«پسران کونگ فو کار ۲» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو
«مبارزان شانگهای» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«دیابولیگ: کی هستی؟» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«دولت عشق» ساعت ۲۳:۲۰ از شبکه دو
«مگ» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید