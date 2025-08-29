امروز در تلویزیون چه فیلمی ببینیم+ جدول پخش

صداوسیما برای امروز جمعه ۷ شهریور فهرستی از فیلم‌های سینمایی، خانوادگی، کودک و اکشن را برای پخش از شبکه‌های مختلف آماده کرده است، در این خبر، می‌توانید برنامه کامل پخش فیلم‌ها را بر اساس روز و ساعت پخش مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فیلم‌های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن‌های متنوعی امروز جمعه ۷ شهریور از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌رود که به شرح زیر است:

جدول برنامه‌های تلویزیون در جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴



دوست وحشی من» ساعت ۰۸:۳۰ از شبکه دو

«ماجرای آجیل فروشی» ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«قانون و اخلاق» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«من زلاتان هستم» ساعت ۱۰:۰۰ شبکه سه

«انتقام مرگبار یک سرآشپز» ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«زاده شده برای پرواز» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«پسران گمنچه» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«سگ‌های جنگ» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«رستوران آسمان» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«لئون» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«افسانه نارنیا» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«پسران کونگ فو کار ۲» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو

«مبارزان شانگهای» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«دیابولیگ: کی هستی؟» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«دولت عشق» ساعت ۲۳:۲۰ از شبکه دو

«مگ» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه