اولیانوف در حساب کاربریاش در شبکه ایکس همچنین نوشت که اقدام کشورهای اروپایی «یک گام غیرمسئولانه دیگر» است که موجب ایجاد «بنبست کامل» در خصوص مسئله برنامه هستهای ایران میشود. ساعاتی قبلتر، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، دمیتری پلیانسکی هم از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست اقدامی در خصوص درخواست سه کشور اروپایی برای فعال کردن تحریمها علیه ایران انجام ندهد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیران خارجه سه کشور اروپایی روز پنجشنبه (۶ شهریور/۲۸ آگوست) در نامهای خطاب به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردهاند که خواستار فعالسازی ساز و کاری هستند که میتواند به بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران منجر شود.
این مکانیسم بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که در سال ۲۰۱۵ برای تأیید توافق هستهای ایران (برجام) تصویب شد و به کشورها اجازه میدهد در صورت معتقد بودن به نقض تعهدات از سوی ایران تحریمهای قدیمی سازمان ملل علیه این کشور را احیا کنند. پلیانسکی در ادامه در توضیح درباره دلایل مخالفت روسیه با اقدام تروئیکای اروپایی گفته بود که این اقدام بر فضای کلی مسائل مرتبط با برنامه هستهای ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت و همکاری بینالمللی در این زمینه را پیچیدهتر خواهد کرد.
اساس ادعای کشورهای غربی این است که اقدامات جبرانی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام نقض این توافق محسوب میشود. جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا یک سال به کشورهای اروپایی فرصت داد که مطابق با وعدهها و همچنین تعهداتشان در برجام اثرات این خروج را خنثی کرده و اثرات ملموس اقتصادی وعدهدادهشده در توافق را محقق کنند. با وجود این، ساز و کار موسوم به «اینستکس» که اروپاییها مدعی بودند برای تسهیل تجارت غیردلاری با ایران ایجاد شده بدون آنکه مبادلهای از طریق آن انجام شود ناکام ماند و تعطیل شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید