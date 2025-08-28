به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، برای ادامه شهریور ماه در بسیاری از نقاط کشور با کاهش محسوس دمای شبانه همراه خواهیم بود که به ویژه در بلندمدت کاملاً محسوس خواهد بود.
بسیاری از نقاط در استانهای سردسیر کشور طی هفتههای آینده شاهد ثبت اولین دماهای تک رقمی خود خواهند بود و بتدریج شبها در این نواحی سرد و پاییزی خواهند شد.
در مناطق بسیار گرمسیر نوار جنوبی کشور نیز به تدریج با کاهش دما با شدت کمتر نسبت به سردسیرات همراه خواهیم بود که هوای خنک صبحگاهی را در برخی نواحی این استانها به همراه خواهد داشت.
تقویت جبهه ی خنک در فلات مرکزی و ارتفاعات البرز
ماندگاری گرما در غرب و شمال غرب و جنوب کشور
