فرستاده ویژه ترامپ: به الجولانی اعتماد و ایمان دارم

به گزارش تاباک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «تام باراک» فرستاده آمریکا در امور سوریه این اظهارات درباره «ابومحمد الجولانی» سرکرده تحریر الشام و رئیس موقت سوریه را در گفتوگو با یک وبلاگنویس حوزه سیاست عنوان کرد.
بنا بر این گزارش، سفیر آمریکا در امور سوریه گفت: «پاسخ مثبت است؛ من به او اعتماد دارم. من او را باور دارم. من مطمئن هستم که اهداف الشرع امروز با اهداف ما همسو است.»
باراک افزود: «این اهداف ایجاد پایههای تفاهم منطقهای و بازگرداندن سوریه به مسیر رفاه، ثبات و امنیت است.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید