گروسی: دسترسی به تأسیسات آسیب دیده ایران دشوار است

به گزارش تابناک، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با شبکه آمریکایی، با اشاره به بازگشت بازرسان آژانس به ایران گفت: «اولین اقدام در مسیر درست انجام شده است. از زمان جنگ ۱۲ روزه و حمله به تأسیسات هستهای ایران، همکاری ایران با آژانس تعلیق شد، زیرا شما نمیتوانید از کشوری که آماج حمله قرار گرفته است، در حین آن حملات، بازرسی کنید.»
او در گفتوگوی خود با شبکه آمریکایی «سی ان ان» افزود: «برخی میترسیدند که بازگشت بازرسان به ایران غیرممکن یا بسیار دشوار باشد. بازگشت بازرسان آژانس به ایران نشانه خوبی است. البته هنوز به توافقی مشخص نرسیدهایم. اکنون درحال مذاکره درباره مدالیته و اقدامات فنی لازم برای از سرگیری بازرسیها هستیم. ایران از ان پی تی خارج نشده است، پس از همه این ساختارهای حقوقی همچنان حاضر هستند اما بهخاطر حملات صورت گرفته به تأسیسات هستهای فردو، نطنز و اصفهان که آسیبهای جدی به آنها وارد شده است دسترسی فیزیکی به این تأسیسات دشوار است.»
گروسی در ادامه گفتوگوی خود با سی ان ان، در پاسخ به سوالی درباره اقدام ضدایرانی تروئیکای اروپایی در جهت کلید زدن روند فعالسازی مکانیزم ماشه و تأثیرات این اقدام روی همکاری ایران با آژانس مدعی شد: «همه چیز در هم تنیده شده است. افراد مذاکره کننده همان هستند، فقط میز مذاکره تغییر خواهد کرد. نمیتوانیم احتمال تأثیرگذاری اقدام اروپا روی همکاری ایران با آژانس را رد کنیم، ایرانیان باید به این سوال پاسخ دهند.»
سه کشور اروپایی عضو برجام شامل آلمان، انگلیس و فرانسه موسوم به تروئیکای اروپایی، روز پنجشنبه نامهای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال و اعلام کردند که روند سازوکار اسنپبک را برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران فعال کردهاند.
ایران اعلام کرده است پاسخ آن به بازگردانی تحریمها «شدید» خواهد بود.
در همین راستا، «کاظم غریبآبادی»، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ظهر پنجشنبه، تأکید کرد: اروپاییها با «کمال پررویی و گستاخی» ادعا میکنند که برجام را اجرا میکنند، در حالی که شاخصها و اطلاعات موجود نشان میدهد آنها نه تنها برجام را اجرا نکردهاند، بلکه تحریمهای جدیدی نیز از جمله علیه کشتیرانی و صنعت هوایی ایران وضع کردهاند. این موضوع به طرفهای اروپایی و اتحادیه اروپا به وضوح اعلام شده که اگر قصد سوءاستفاده از حسن نیت و تعاملات جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند و فرآیند اسنپ بک را آغاز کنند، طبیعتاً ایران هم واکنش لازم را انجام خواهد داد. در چنین شرایطی، مسیر تعامل سازندهای که با آژانس بینالمللی انرژی اتمی باز شده است مسیر کاملاً تحت تأثیر قرار گرفته و ادامه این روند تعاملی دیگر معنایی نخواهد داشت.
با این وجود، مدیرکل آژانس ادعا کرد: «من همواره تلاش کردهام که بهدنبال راهکاری دیپلماتیک باشم. اکنون فرصتی ۳۰ روزه وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم. اگر آژانس بتواند در این ۳۰ روز سازوکاری مناسب برای بازرسی تأسیسات ایران و کشف ذخایر اورانیوم غنیشده ایران ایجاد کند، این موضوع بتواند از احتمال بازگشت تحریمهای گسترده علیه ایران جلوگیری کند.»
او مدعی شد: «خواسته آژانس کاملاً مشخص و فنی است. ما به ایرانیان میگوییم که میخواهیم به این نقاط برویم و ایرانیان میتوانند بگویند که چنین چیزی ممکن نیست. با وزیر امور خارجه آمریکا و ویتکاف صحبتهای بسیار جدی داشتم. آمریکا به اقدامات آژانس وابسته نیست، اما شما چگونه میتوانید بدون داشتن آگاهی میدانی وارد مذاکره شوید؟ آژانس باید بازرسی خود در ایران را انجام دهد. ایرانیان شاید بگویند شما نمیتوانید به برخی از تأسیسات ما بروید چون نابود شدهاند، خب اجازه دهید ما این مسئله را بررسی و تأیید کنیم. این مسئله به همه کشورهای عضو برجام کمک خواهد کرد.»
گروسی در پاسخ به سوالی درباره اسناد منتشر شده درمورد جاسوسی آژانس از تأسیسات هستهای ایران و تبدیل شدن گزارش سیاست زده فصلی خود به چراغ سبزی برای توجیه جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران با توجه به اینکه اسرائیل یک روز پس از گزارش گروسی به ایران حمله کرد، ادعا کرد: «این ادعا کذب است. آژانس از هیچ تصمیم ملی برای استفاده از زور آگاهی ندارد. این نوع تصمیم به هسته مرکزی هر دولتی محدود میشود. گزارش فصلی من تکرار وقایعی بود که همواره درباره آن صحبت کردهایم. بسیاری این گزارش را نخواندند، آژانس اطلاعاتی شوکه کننده ارائه نکرد، من در آن گزارش تأکید کردم که ایران بهدنبال ساخت سلاح هستهای نیست.»
این ادعا درحالی است که مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکایی برای توجیه جنایات خود علیه ملت ایران، گزارش فصلی گروسی را سندی برای زیر سوال بردن ماهیت صلح آمیز برنامه هستهای ایران معرفی کردهاند.
با این وجود مدیرکل آژانس ادعا کرد: «چگونه میتواند گزارش من به عامل این جنگ تبدیل شود؟ من دقیقاً خلاف عدله مطرح شده برای این جنگ را اعلام کردم. ادعاهای مطرح شده تلاشی برای مقصر جلوه دادن آژانس است.»
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا همچنان میتواند بدون سوگیری سیاسی به وظایف خود عمل کند یا خیر، مدعی شد: «من حمایت کامل اعضا را دارم. من یک مقام منتخب هستم. من حمایت کامل شورای حکام را دارم و آزادانه عمل نمیکنم.»
گروسی افزود: «مذاکرات با ایران باید ادامه پیدا کند. من با وزیر خارجه ایران و دیگران در ارتباط هستم. ما به دیپلماسی و نتیجهای سازنده برای همگان ،از جمله ایران باور داریم.»
او در پاسخ به سوالی آشکار مبنی بر اینکه آیا حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران، یکی از اعضای ان پی تی را محکوم میکند یا خیر، بدون محکوم کردن آشکار این اقدام تجاوزکارانه گفت: «همواره گفتهام که نباید به تأسیسات هستهای حمله شود، زیرا عواقبی هستهای و جدی به همراه دارد. در موضوع جنگ اوکراین نیز از آژانس انتقاد شده است. آژانس باید بیطرف باقی بماند. به تأسیسات هستهای نباید حمله بشود. اکنون فرصتی وجود دارد تا رو به جلو حرکت کنیم. براساس ان پی تی، ایران حق دارد فعالیت هستهای خود را ادامه دهد.»
گروسی در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران گفت: «بسیاری از این ذخایر در جایگاه قبلی خود قرار دارد و جابجا نشدهاند. ایرانیان نیز یافتههای آژانس را تأیید کردهاند.»
