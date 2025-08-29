En
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟

آیا نرخ جریمه یکسان برای صاحبان یا رانندگان انواع خودروهای گران قیمت و ارزان قیمت می‌تواند بازدارنده و عادلانه باشد؟
کد خبر: ۱۳۲۵۲۳۶
2288 بازدید
آیا نرخ جریمه یکسان برای خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟

رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به سوالی درباره چرایی اعمال جریمه یکسان برای صاحبام خودروهای گران و ارزان قیمت _در حالی که برای فرد اولی، نرخ جریمه چندان مفهومی ندارد، ولی همان عدد، برای  دومی عدد بالایی به حساب می آید_ توضیحاتی را از منظر کارشناسی ارائه کرد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک سردار تیمور حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه چرا نرخ جریمه رانندگی برای صاحبان خودروهای گران و ارزان قیمت به یک اندازه و برابر است؟ در حالی که با توجه به شرایط مالی نفر اول، این نرخ‌ها برای او موضوعیت چندانی نخواهد داشت اما برای فرد دوم طبیعتاً هزینه سنگینی محسوب می‌شود، آیا هر دو به یک اندازه متنبه می شوند؟ به ضرورت بررسی بیشتر کارشناسی و تخصصی موضوع اشاره و توضیحاتی را ارائه کرد.

سردار تیمور حسینی گفت: یک مدلی وجود دارد  که اگر به صورت جامع دیده شود می‌تواند تا ۹۰ درصد به اصلاح رفتار ترافیکی کمک کند.

وی سپس به نقش بیمه‌ها و استانداردهای ضروری در ساخت خودروها اشاره کرده: در همه دنیا صنعت بیمه جایگاه ویژه‌ای در تعیین استانداردهای مربوط به اصلاح رفتارهای رانندگی دارد.

آیا نرخ جریمه یکسان برای خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟

سردار حسینی توضیح داد: یکی از ابعاد آن این است که مثلا حق بیمه‌ای که ما پرداخت می‌کنیم بر اساس نوع رفتار و میزان پیمایش خودرو باشد. الان، روزی که می‌خواهیم بیمه کنیم دو نفری که خودرویشان میزان پیمایش متفاوت دارد به یک اندازه حق بیمه پرداخت می‌کنند. در حالی که خودروی با پیمایش کم طبیعتاً احتمال ضریب تصادف کمتری دارد. پس باید به این توجه شود.

وی افزود: همچنین در ضمن در زمان بیمه کردن، به نوع خودروی ما توجه می‌شود در حالی که به رفتار ترافیکی ما توجهی نمی‌شود. مثلاً هیچ فرقی بین من که ۲۰ تا تخلف داشتم با شما که هیچ نوع تخلفی نداشته‌اید قائل نمی‌شوند. این در حالیست که در کشورهای پیشرفته خود شرکت‌های بیمه استانداردهایی را تعریف می‌کنند و می‌گویند که اگر مثلاً فلان ماشین فلان استانداردها را داشته باشد تا فلان درصد  از تخفیف برخوردار می‌شود. لذا خودروسازان هم تلاش می‌کنند که خود را به استاندارد آن بیمه نزدیک کنند که علاوه بر کاهش هزینه، برندی هم برای آنها محسوب می‌شود. پیمایش و ... هم مهم است.

وی ضمن تاکید بر توجه به موضوعات این چنینی در حل فصل مسائل مربوط به این عرصه، سپس با ارائه توضیحات دیگری، نهایتاً بررسی این موضوع را نیازمند کار کارشناسی با حضور استادان عرصه حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و نیز متخصصین حوزه‌های دیگر عنوان کرد تا به تدبیر جامع و اصولی منجر شود.

توجه داشته باشید که این موضوع صرفا در پاسخ به یک پرسش مطرح شده و پلیس برنامه ای اجرایی در این باره ندارد.

توضیحات مبسوط سردار تیمور حسینی را در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک در فیلم زیر  ببینید و بشنوید. نظرات خود را هم بنویسید.

 

تعداد بازدید : 21
برچسب ها
سردار تیمور حسینی پلیس راهور راهنمایی و رانندگی فراجا جریمه رانندگی نرخ جریمه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
0
1
پاسخ
چرا همیشه فقط گرفتن رو میشناسید یکدفعه هم بنویسید چی و چقدر بدیم
ارش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
1
1
پاسخ
با درود
در قانون مجازات بر حسب نوع جرم تعیین می گردد. و ارتباطی با فقر و غنی بودن افراد ندارد.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
0
3
پاسخ
خودروهای گران قیمت کمتر موجب تصادف میشوند تا پراید و تیبا و پژو چون خودشان سیستم‌های کنترلی دارند بنابراین باید بیمه خودروهای گران قیمت کمتر باشه نه بیشتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
0
3
پاسخ
جریمه برای راننده ست و نه خودرو. لطفا دنبال درآمدزایی از هر چی نباشید. رگ گردنتان را برای کشته ها و مجروح های خودرو های بی‌کیفیت نگه دارید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
1
0
پاسخ
اختلاف طبقاتی مانند هند شده قیمت یک خودرو برابر با قیمت چرخ خودرو دیگر است!!!!!!!
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
0
1
پاسخ
قانون برای همه باید یکسان باشد واین ربطی به فقیر و غنی بودن ندارد اگر قانون طبقاتی شود آنوقت سلیقه ای هم خوهد شد مجری قانون میتواند افراد غنی را مانند فقرا جریمه کند ویا بالعکس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
0
1
پاسخ
آخه برادر من نرخ تصادفات در کدام گروه بیشتر هست؟ چرا عقده ها و سرخوردگی هاتو در غالب جریمه نشون میدی.
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
0
0
پاسخ
یک واقعیتی وجوددارد که برخلاف نظربرخی عوام پلیس راهور بسیارضعیف عمی میکند.ازهرهزاران خلاف یکی منجربه جریمه میشود.مثلاروزانه چقدر راننده موبایل بدست میبینید که بنابرآمارپلیس عامل نیمی ازتصادفات است.نیازی هم به افزایش مبلغ جرایم نیست همین جرایم را به ماموران ابلاغ کنند با قاطعیت اجراکنند درصدبسیارزیادی از تخلافات کم میشود. ولی همانطور که ذکرشد مشکل اصلی عدم اجرا است که ماموران تخلفات رامیبینند ولی جریمه نمیکنند.
قارنعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
0
0
پاسخ
فرهنگ سازی به جای جریمه در قرن 21 اقای پلیس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
0
0
پاسخ
باید محرومیت از برخی از حقوق اجتماعی برای برخی از رانندگان در نظر گرفت.
