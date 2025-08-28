۰۶/شهريور/۱۴۰۴
Thursday 28 August 2025
۲۱:۳۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اقتصادی
»
خارجی
بازدید
344
344
بازدید
پ
اینفوتابناک | مدیریت آب در کشورهای بدون رودخانه
در اینفوگرافیک زیر تابناک به بررسی نحوه مدیریت مصرف آب در کشورهایی پرداخته است که حتی یک رودخانه هم ندارند.
کد خبر:
۱۳۲۵۲۲۷
تاریخ انتشار:
۰۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
28 August 2025
کد خبر:
۱۳۲۵۲۲۷
|
۰۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
28 August 2025
|
344
بازدید
344
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
مدیریت آب
عربستان
امارات
شیرین سازی آب
آب شیرین کن
بازچرخانی آب
اینفوتابناک
اینفوگرافیک
خبر فوری
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکهکننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب میبلعد!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: زمینهای کشاورزی عربستان پس از ۱۰ روز بارش سنگین
تغییرات عجیب آب و هوایی در سراسر عربستان + عکس
عکس: آب شیرینکنهای عظیم عربستان
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
اینفوتابناک | مدیریت آب در کشورهای بدون رودخانه
واکنش پلیس به صدور گواهینامه موتور برای بانوان
نتایج نهایی قرعهکشی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶
گفتوگوی آزاد پزشکیان با سه فعالان سیاسی و رسانهای
نخستین عکس العمل دولت به اتهام جاسوسی به پزشکیان
ترور رهبران انصارالله در حمله اسرائیل تکذیب شد
هنوز فرصت برای جلوگیری از اجرای «مکانیسم ماشه» وجود دارد/ سرنوشت اورانیوم ۶۰ درصدی برای آمریکا و اروپا حائز اهمیت است
نیلی: 31 نفر از هر 100 ایرانی فقیرند!
ادعاهای وزرای خارجه اروپایی پس ار فعالسازی مکانیسم ماشه
واکنش روسیه به اقدام اروپا علیه ایران
سکانس منشوری سریال ایرانی که جنجال به پا کرد
«بابک زنجانی» به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام شد
گزینه رضا درویش برای خط حمله پرسپولیس/ بازگشت کریم انصاریفرد در ۳۵ سالگی؟
مارکو روبیو: آمریکا آماده مذاکره مستقیم با ایران است
رئیس شورای امنیت دریافت نامه تروئیکای اروپایی را تایید کرد
وب گردی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
لحظات آماده سازی موشکها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمیآورد
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
امکان صدور سند مالکیت برای باغها و زمینهای زراعی
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
(۳۹۵ نظر)
جدال عربها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
(۳۳۴ نظر)
حمله توهینآمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
(۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستانوبلوچستان
(۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
(۱۶۴ نظر)
لحظات آماده سازی موشکها برای پرتاب سمت اسرائیل
(۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمیآورد
(۱۱۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغانها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع میشوند؟
(۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی میکند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!
(۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
(۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
(۷۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
(۷۵ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟
(۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ میروند، دلایلش هم معلوم است!
(۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!
(۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Ykd
tabnak.ir/005Ykd
کپی شد