En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«بابک زنجانی» به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام شد

«بابک زنجانی» روز گذشته با شکایت بانک مرکزی به دلیل اظهارات خلاف واقع به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام و پرونده این ابربدهکار بانکی به دادسرا ارسال شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۲۱۷
| |
4 بازدید
«بابک زنجانی» به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام شد

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، پیرو اظهارات خلاف واقع بابک زنجانی، این ابر بدهکار علیه بانک مرکزی در طی یک ماه گذشته، وی روز گذشته با شکایت بانک مرکزی به پلیس فتا احضار  و پس از تفهیم اتهام و انگشت نگاری، پرونده وی جهت رسیدگی به دادسرا ارسال شد. 

ابربدهکار بانک مرکزی، با فرار رو به جلو به جای پاسخگویی نسبت به تاخیر در تسویه بدهیِ حدود ٢ میلیارد یورویی، در یک ماه گذشته اتهامات جعلی و اظهارات عجیبی نسبت به عملکرد بانک مرکزی مطرح و منتشر کرده‌است. 

بانک مرکزی در یک اطلاعیه اعلام کرد به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی یک میلیارد و ٩۶٧ میلیون یورویی خود به بیت المال نکرده بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد.

زنجانی با انتشار ویدیویی از خود که با مخاطبی نامعلوم با عنوان «آقای دکتر»! صحبت می‌کند، اتهاماتی را به بانک مرکزی وارد کرده و این ویدیو گفت و گو با فرد نامعلوم را در صفحه منتسب به خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. 

وی همچنین در این ویدیو گفت و گو با فرد خیالی توضیحاتی درباره ضبط ١٣ کیلوگرم طلا ارایه داد و مدعی شد یک تن طلا وارد کشور کرده که دو روز بعد گمرک این ادعای زنجانی را رد و اعلام کرد که فقط ١٣ کیلو گرم طلا وارد شده که آن هم غیر استاندارد بوده و باید مرجوع شود. 

زنجانی امروز در نمایشگاه حمل و نقل از خودروی برقی که قرار است در قالب تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار شوند رونمایی کرد اما چندی پیش رییس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هم اعلام کرد که تاکسی اینترنتی زنجانی مجوز ندارد و به وی اخطار پلمب داد. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بابک زنجانی ابربدهکار بانکی بانک مرکزی پلیس فتا تفهیم اتهام خبر فوری
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هیچ نفتی به بابک زنجانی داده نشده است
سرنوشت عجیب طلاهای بابک زنجانی
ماجرای توقیف شمش‌های طلای بانک‌ زنجانی
ادعای زنجانی جنجال‌برانگیز شد
بانک مرکزی: رمز ارز «بابک زنجانی» معتبر نیست
تاکسی اینترنتی بابک زنجانی مجوز قانونی دارد؟
مانور قدرت بابک زنجانی با 300 خودرو در تهران!
توقیف ۱۳ کیلو شمش طلای وارداتی با نشان بابک زنجانی
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۳۹۵ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۷۵ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YkT
tabnak.ir/005YkT