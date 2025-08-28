گرچه وحید هاشمیان از تلاش مدیران پرسپولیس در نقل‌وانتقالات تمجید کرد، اما در یکی از مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها گفت که برخی بازیکنان مدنظرش جذب نشدند و مقصر آن باشگاه نبود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرسپولیس مهاجم می‌خواهد؛ وحید هاشمیان وقتی دید سردار دورسون انگیزه‌ای برای ادامه دادن در پرسپولیس ندارد و پس از جدایی اسماعیل کارتال، او هم ساز جدایی کوک کرد، مهاجم ترک خود را در لیست مازاد قرار داد. هرچند این شاهکار مدیریت باشگاه بود که با وجود تمایل ابتدایی این بازیکن برای جدایی، کار را به جایی رساند که ۴۰۰ هزار دلار غرامت بدهد تا دورسون حاضر به امضای فسخ قرارداد خود شود.

حالا تنها مهاجم تخصصی پرسپولیس علی علیپور است که از قضا در دو هفته ابتدایی لیگ هم برای سرخپوشان گلزنی کرد، اما حضور او به تنهایی در لیست تیم برای یک فصل پرفشار کافی نیست. گرچه وحید هاشمیان از تلاش مدیران پرسپولیس در نقل‌وانتقالات تمجید کرد، اما در یکی از مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها گفت که برخی بازیکنان مدنظرش جذب نشدند و مقصر آن باشگاه نبود. در حالی که پرسپولیس برای پست‌های مدافع میانی، مدافع چپ و مهاجم نیاز به بازیکن تخصصی داشت که هاشمیان مجبور نباشد در ناآمادگی میلاد محمدی، در دفاع چپ از فرشاد احمدزاده استفاده کند.

مدیران پرسپولیس گرچه شروع خوبی در نقل‌وانتقالات داشتند، اما عملکردشان در پایان نقل‌وانتقالات مورد انتقاد هواداران این تیم قرار گرفت و حالا برای فرار از زیر فشارها، به دنبال موجودی‌های بازار هستند. از همین‌رو گویا یکی از گزینه‌های مدنظر رضا درویش برای خط حمله، کریم انصاری‌فرد است.

انصاری‌فرد در شرایطی گزینه خط حمله پرسپولیس شده که در ۳۵ سالگی به سر می‌برد و در سال‌های اخیر دچار افت شدیدی شده است. او پس از روزهای درخشانش در آ.ا.ک آتن یونان که در ۶۳ بازی ۴۲ گل به ثمر رساند و پس از پشت سر گذاشتن جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، راهی اومانیا نیکوزیا قبرس شد و دو سال ۴۶ بازی انجام داد و فقط ۶ گل به ثمر رساند. مهاجم سابق تیم ملی، فصل گذشته هم به آریس سالونیک یونان پیوست که در ۱۲ بازی فقط یک گل به ثمر رساند.

حالا این مهاجم در شرایطی گزینه مدیران پرسپولیس برای پیوستن به این تیم است که طی دو سه سال اخیر، هر زمان صحبت از بازگشت او به جمع سرخپوشان مطرح شد، اعلام شده بود به دلیل شرایط همسر یونانی-آمریکایی‌اش حاضر نیست به ایران بازگردد. انصاری‌فرد حالا در شرایطی گزینه پرسپولیس شده که هم دو سه سال پیرتر شده، هم عملکردش ضعیف‌تر از قبل است و اگر او قبول کند، به پرسپولیس برگردد و دیگر شرایط همسرش بهانه‌ای نباشد، پر بیراه نیست که به این موضوع اشاره شود که انصاری‌فرد وقتی بدون مشتری شد، تصمیم گرفت به پرسپولیس پاسخ مثبت دهد. آن هم در شرایطی که مدیران پرسپولیس هم از سر استیصال سراغ مهاجم مازاد آریس سالونیک رفته‌اند.