به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، با افزایش سرقتهای سریالی از خانههای اجارهای یکروزه در تهران، رسیدگی به این پرونده در دستور کار تیمی مجرب از کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
بررسیهای اولیه نشان میداد که دو مرد جوان از طریق یک سایت خرید و فروش اینترنتی، خانههایی را بهصورت یکروزه اجاره میکردند و پس از ورود به این خانهها، اقدام به سرقت وسایل موجود در آنها میکردند.
در نخستین مرحله، کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده موفق به شناسایی هویت متهمان شدند. همچنین مشخص شد آنها مبلغ پیشپرداخت اجاره خانهها را با استفاده از کارتهای بانکی مختلف پرداخت میکردند.
در ادامه، با اقدامات فنی و مخابراتی، محل اختفای متهمان شناسایی شد و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، هر دو نفر دستگیر شدند.
متهمان پس از انتقال به پایگاه پنجم پلیس آگاهی، در بازجوییها صراحتاً به سرقت از خانهها اعتراف کردند و اظهار داشتند کارتهای بانکی مورد استفاده را از افراد سالخورده در اطراف دستگاههای خودپرداز، با فریب و چربزبانی سرقت کردهاند.
با دستور قضایی، متهمان برای ادامه تحقیقات و کشف سایر ابعاد پنهان پرونده، در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
