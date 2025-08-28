به گزارش تابناک، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما تأکید کرد: اروپاییها با «کمال پررویی و گستاخی» ادعا میکنند که برجام را اجرا میکنند، در حالی که شاخصها و اطلاعات موجود نشان میدهد آنها نه تنها برجام را اجرا نکردهاند، بلکه تحریمهای جدیدی نیز از جمله علیه کشتیرانی و صنعت هوایی ایران وضع کردهاند.
معاون حقوقی وزارت خارجه ایران خاطرنشان کرد: این موضوع به طرفهای اروپایی و اتحادیه اروپا به وضوح اعلام شده که اگر قصد سوءاستفاده از حسن نیت و تعاملات جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند و فرآیند اسنپ بک را آغاز کنند، طبیعتاً ایران هم واکنش لازم را انجام خواهد داد.
وی افزود: در صورت ارسال نامه از سوی اروپا، جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام ویژه خود از جمله ارسال نامه یا اخطاریه به شورای امنیت را انجام خواهد داد.
غریبآبادی در ادامه با هشدار درباره تبعات این اقدام گفت: در چنین شرایطی، مسیر تعامل سازندهای که با آژانس بینالمللی انرژی اتمی باز شده است مسیر کاملاً تحت تأثیر قرار گرفته و ادامه این روند تعاملی دیگر معنایی نخواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: ما به آنها گفته ایم که در صورت وقوع چنین اقدامی، اروپا خود را از عرصه دیپلماتیک و گفتوگوها با ایران حذف خواهد کرد.
