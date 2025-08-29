محققان می‌گویند با روزی ۱۰ دقیقه تنیس، می‌توانید ۱۰ سال به عمر خود اضافه کنید.

به گزارش تابناک؛ تحقیقات نشان می‌دهد انجام ورزش‌های راکتی مانند تنیس، به‌طور میانگین حدود ۱۰ سال به عمر افراد اضافه می‌کند.

محققان دانمارکی با ۲۵ سال بررسی بیش از ۸۵۰۰ داوطلب آزمایش، به این نتیجه رسیدند که ورزش مفرح تنیس، ۹.۷ سال به طول عمر افراد اضافه می‌کند. بنابه گفته آنها، حتی روزی ۱۰ یا ۱۱ دقیقه بازی تنیس، تاثیر شگرفی در سلامت قلب و به‌طور کلی بدن دارد.

فواید تنیس

ورزش تنیس فواید متعددی برای بدن دارد. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سلامت قلب: تنیس موجب کاهش فشار خون و بهبود جریان خون می‌شود و از خطر حملات قلبی می‌کاهد.

تقویت عضلات: در این ورزش، عضلات پا، شکم، شانه‌ها، بازو و دست‌ها به‌کار گرفته شده و درنهایت قدرت و استقامت بدنی فرد افزایش می‌یابد. محققان دانمارکی می‌گویند قدرت گرفتن راکت تنیس، ارتباط مستقیمی با طول عمر دارد.

کاهش وزن: هر ساعت بازی تنیس، حدود ۶۰۰ کالری در مرد‌ها و ۴۲۰ کالری در زن‌ها را می‌سوزاند و به همین دلیل از وزن بازیکن به‌مرور کاسته می‌شود.

تاثیر روانی و اجتماعی: تنیس ورزشی پرتحرک است و به تمرکز بازیکن نیاز دارد و همین ویژگی از استرس فرد هنگام انجام این فعالیت می‌کاهد. درضمن از آنجایی‌که این ورزش معمولا همراه با یک شریک یا گروهی انجام می‌شود، ارتباط انسانی و تعامل اجتماعی بهتری فراهم می‌کند که این نیز به‌نوبه خود در سلامت ذهن و روان موثر است.

محققان دانمارکی می‌گویند، اگر افراد می‌خواهند از فواید این ورزش تا حد بالایی بهره‌مند شوند، ۳ جلسه ۲۵ دقیقه‌ای یا ۴ جلسه ۲۰ دقیقه‌ای در هفته تنیس بازی کنند.

این برنامه‌های ساده ورزشی در عملکرد قلب، عضلات، انعطاف‌پذیری و روحیه افراد اثری عالی دارند.

تنیس فقط یک بازی نیست، روشی برای کاهش خطر بیماری‌های قلبی، کاهش وزن، تقویت ذهن و بدن و درنتیجه افزایش طول عمر است.