به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات، مصطفی هاشمی طبا گفت: آقای پزشکیان حتما باید فکری برای نیرو‌هایی بکند که در راستای وفاق ملی در بدنه دولت حضور دارند، اما در مسیر او و تفکراتش نیستند. موضوع این است که تعدادی از وزیران، استاندارداران و مدیران کل در ظاهر عضوی از دولت چهاردهم هستند و در واقعیت در جلسه‌های دولتی می‌نشینند، اما در هنگام اجرای برنامه‌ها دستورات کسانی را مدنظر قرار می‌دهند که تفکر و نگاه شان با آنچه برای دولت اهمیت دارد، ۱۸۰ درجه فرق دارد؛ بنابراین لازم است، در آغاز سال دوم فعالیت دولت، فکری برای این مشکل شود تا نیرو‌های همراه با تفکر دولت به جای کسانی که خود را ملزم به رعایت برنامه‌های دولتی نمی‌بینند، در راس دستگاه‌های تصمیم گیر و اجرایی قرار بگیرند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه درباره هجمه تندروها به رئیس جمهور و دولتی ها گفت: در شرایطی قرار داریم که هم به لحاظ روابط بین‌المللی و هم در داخل با مشکلات بسیارـ جدی روبرو هستیم. بنابراین استرس و اظطراب جامعه را فرا گرفته‌ است. طبیعی است وقتی ذهن همه مشغول بحران‌ها است، بیشتر از همیشه به اتحاد و یکپارچگی احتیاج داریم، بلکه بتوانیم در کنار همدیگر جامعه را به سمت آرامش هدایت کنیم. بنابراین ناگفته پیداست، هرگونه ساز ناکوکی که زده شود، مصداق بارز حرکت خلاف جهت منافع ملی است.

و افزود: اینکه گروهی اصرار به رفتار رادیکال و سیاه‌نمایی علیه مسئولین دارند، متأسفانه در کشور ما مسبوق به سابقه است. همه یادشان هست در ابتدای انقلاب و در روز‌های فوق‌العاده حساس آن موقع، تندرو‌ها و کارشکنان به ظاهر انقلابی چه کار‌هایی برای برهم زدن آرامش عمومی انجام می‌دادند. نکته جالب هم این است که تندرو‌های امروز هم خودشان را نیرو‌های «جبهه انقلاب» معرفی می‌کنند و از هیچ کوششی برای ماندگار کردن مشکلات و بحران‌ها دریغ نمی‌کنند! روزی علیه مذاکره حرف می‌زنند، روز دیگر به فردی که چند دهه سابقه خدمت به نظام در سطوح بالا را دارد، ابوموسی اشعری می‌گویند و روز دیگر هم.

وی توضیح داد: نکته این است، گروهی که در انتخابات سال گذشته شکست خوردند و یا بهتر است بگوییم، از مردم «نه» شنیدند، شبانه روز به فکر تخریب دولت و دولتمردان هستند. جالب است، به طرز عجیبی حتی طرح عدم کفایت سیاسی پزشکیان را وسط می‌کشند تا شاید از این طریق دولت بعدی را در دست بگیرند! آنهم در شرایطی که اگر قرار باشد، امروز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، به احتمال قریب به یقین بازهم توسط مردم به حاشیه رانده خواهند شد. آنها طوری رفتار می‌کنند که شائبه نفوذ پررنگ می‌شود. چون در شرایط طبیعی محال است، عده‌ای همه توان خود را برای سیاه نمایی علیه مسئولان و دست اندرکاران به کار بگیرند. آنهم در شرایطی که خطر جنگ همچنان کشور ما را تهدید می‌کند.

این چهره سیاسی خاطرنشان کرد: جاه‌طلبان تندرو که برای منافع خود حاضر هستند، مصالح ملی و عمومی را نادیده بگیرند، یا نمی‌دانند رفتارشان موجب سوءاستفاده دشمن می‌شود یا می‌دانند و همچنان اصرار به انشقاق در فضای داخلی دارند. البته امیدوارم بعد از حمایتی که مقام معظم رهبری از دولت و شخص پزشکیان داشتند، آقایان فیتیله تندروی را پایین بیاورند و اگر نمی‌خواهند یا نمی‌توانند، در راستای بهبودی شرایط کاری کنند، اقلا چوب لای چرخ مسئولین نگذارند.

هاشمی طبا یادآور شد: توصیه‌ام به تندرو‌ها که به فکر زمین زدن دولت هستند، این است که دست از کارشکنی بردارند و اگر واقعا دغدغه مملکت و مردم دارند، با تکیه بر وفاق ملی که در دستور کار دولت است، آستین‌ها را بالا بزنند و برای رتق و فتق امور تلاش کنند. البته مشخص است که این گروه‌ها هرگز به فکر مصالح ملی نیستند و در ذهن شان پیروزی در انتخابات زودتر را تصور می‌کنند.