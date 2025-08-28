به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ یک مقام ارشد دولت و یک دستیار سنای آمریکا اعلام کردند که آنتون قصد دارد در پاییز از سمتش کناره‌گیری کند. وزارت خارجه آمریکا نیز این خبر را تایید کرد.

آنتون که ریاست کارکنان بخش برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را در وزارت خارجه آمریکا بر عهده دارد، نقش پررنگی در موضوعات مربوط به روسیه و ایران و سایر مسائل سیاست خارجی از جمله راهبرد امنیت ملی دولت که هنوز منتشر نشده، داشته است.

یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت که آنتون از مولفین اصلی راهبرد امنیت ملی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است و انتظار می‌رود که وی با پایان یافتن تدوین این راهبرد از سمتش کناره‌گیری کند.

هنوز مشخص نیست که آیا وی از دولت خارج خواهد شد یا نقش دیگری را در دولت ترامپ بر عهده خواهد گرفت.

آنتون در دولت پیشین ترامپ در شورای امنیت ملی فعالیت داشت. وی همچنین در مذاکرات هسته‌ای با ایران، با استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا همکاری داشت.

آنتون در دور اول مذاکرات با روسیه که ماه مارس در ریاض برگزار شد، حضور داشت.

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ماه آوریل آنتون را برای هدایت مذاکرات فنی با ایران انتخاب کرد.