عکس: زمین‌های کشاورزی عربستان پس از ۱۰ روز بارش سنگین

تصویری از جنوب‌غرب عربستان و زیر آب رفتن زمین‌های کشاورزی پس از ۱۰ روز از بارش‌های سنگین و بدون وقفه