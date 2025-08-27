پس از ۳ سال بی‌وقفه جست‌وجو و پیگیری قضایی، پدر سما جهانباز امروز از بازداشت مردی خبر می‌دهد که به‌عنوان مظنون اصلی این پرونده شناخته شده است

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، پس از ۳ سال بی‌وقفه جست‌وجو و پیگیری قضایی، پدر سما جهانباز امروز از بازداشت مردی خبر می‌دهد که به‌عنوان مظنون اصلی این پرونده شناخته شده است. او همه جزئیات این مسیر دشوار، از نقطه‌زنی‌های مخابراتی تا شهادت شاهد، خطوط مخفی و حتی احساسات شخصی خود را بیان کرد.

پرونده مرموز گم‌شدن سما جهانباز، دانشجوی ۲۲ ساله اصفهانی، که تابستان ۱۴۰۱ در شیراز ناپدید شد، پس از ۳ سال به ثمر نشست، اکنون مشخص شده این ماجرا در واقع نوعی آدم‌ربایی سازمان‌یافته بوده و متهم در بازداشت پلیس است.

سما آن روز برای فروش قطعه طلایی از منزل عمه‌اش بیرون رفت و به مادرش گفت که ظرف ۲۰ دقیقه برمی‌گردد، اما پس از آن تاکنون خبری از او نشده است.

تحقیقات ابتدایی، تصویری از مردی با پیراهن قرمز را در تعقیب سما پیش از و پس از خروجش از طلافروشی نشان داد. این فرد بازداشت شد اما به دلیل کمبود مستندات آزاد شد.

گمان‌زنی‌هایی درباره انتقال سما به افغانستان و احتمال ارتباط این پرونده با قاچاق انسان و سایر پرونده‌های مشابه در فضای رسانه‌ای مطرح شد. حتی مطرح شد پیکری سوخته در حوالی قم، می‌توانسته مربوط به او باشد که تست DNA آن را رد کرد.

اما امروز، پس از سه سال پیگیری و تحقیق، مشخص شد که این حادثه نه گمشدگی ساده، بلکه آدم‌ربایی سازمان‌یافته بوده است و متهمی در دست بازداشت پلیس قرار دارد.

در ادامه این گزارش، گفتگوی اختصاصی با پدر سما جهانباز را خواهید خواند. گفتگویی که در آن جزئیات تکان‌دهنده‌ای از روند تحقیقاتی، تماس‌های مشکوک، نوع ربایش، و واکنش‌های خانواده مطرح می‌شود.

پدر سما جهانباز از نقطه عطف تازه‌ای در پرونده می‌گوید، مردی که سه سال پیش بازداشت و با وثیقه آزاد شد، طی این سال‌ها همواره منکر بود، اما اکنون به‌گفته پدر سما با تکمیل مستندات فنی، شهادت معتبر و کشف خط پنهان، به‌عنوان متهم اصلی در اختیار آگاهی شیراز است و راهی جز اعتراف ندارد. ریشه آشنایی متهم با سما نیز به آگهی استخدام منشی در یک دفتر املاک برمی‌گردد.

آقای جهانباز، از خط سیر پرونده تا بازداشت فعلی بفرمایید.

پدر سما: سه سال است دنبال دخترم هستم. همان اوایل، این فرد بازداشت شد اما با سپردن وثیقه آزاد شد و از همان زمان تا امروز هر بار بازپرس و وکلا از او پرسیدند، هرگونه ارتباط و هر خط تلفن اضافه را انکار می‌کرد.

در ذو ماه اخیر با کار کارشناسی حرفه‌ای تحلیل داده‌های اپراتوری، نقطه‌زنی و همچنین با معرفی یک شاهد معتبر که اظهاراتش در مرجع قضایی ثبت و تأیید شد، روشن گردید آخرین سیگنال گوشی دخترم دقیقاً روبه‌روی دفتر املاک همین فرد در یکی از خیابان‌های شیراز خاموش شده است.

ارتباط اولیه سما با این مرد از کجا شکل گرفت؟

پدر سما: طبق آنچه حالا روشن شده، این فرد یک دفتر املاک داشت و آگهی استخدام منشی زده بود. سما برای موقعیت منشی به همان دفتر رفته و از همان‌جا او را می‌شناخت.

درباره خطوط تلفنی که می‌گویید سال‌ها انکار می‌کرد چه شد؟

پدر سما: ۳ سال تمام، وقتی می‌پرسیدند غیر از ۲ خط معرفی‌شده آیا سیم‌کارت دیگری دارد، با قاطعیت می‌گفت “نه”. اما کارشناس موفق شد یک خط پنهان از او کشف کند.

همان‌جا وکلا به او گفتند: همان‌طور که ۳ سال توانستی یک خط را پنهان کنی، ممکن است سه سال هم سما را پنهان کرده باشی.

وضعیت شاهد پرونده چگونه است و در مواجهه چه گذشت؟

پدر سما: هویت شاهد محفوظ است و اظهاراتش در دادسرا ثبت شده. متهم گفته بود سما را ندیده، اما با اظهارات شاهد و با مستندات، ادعا‌های این فرد رد شد و به او گفته شد در تاریخ‌های مشخص با سما ملاقات داشته است.

اکنون متهم در چه وضعیتی است و آیا اعتراف کرده؟

پدر سما: فعلاً در اختیار اداره آگاهی شیراز و در انفرادی است. هنوز اعتراف نکرده، اما با این حجم از مدارک فنی و مستندات قضایی، به‌باور من راهی جز اعتراف ندارد.

نگرانی و امید شما در این مرحله چیست؟

پدر سما: من فقط می‌خواهم دخترم زنده باشد. این فرد متمول است و در شیراز و منطقه صدرا باغ‌ها و املاک بزرگی دارد؛ باغ‌های چندهزارمتری که به‌راحتی می‌شود کسی را در آن پنهان کرد. از خدا می‌خواهم اگر سما زنده است، جایی او را پنهان کرده باشد و بیاید اعتراف کند و بگوید کجاست. می‌ترسم او تنها کسی باشد که از محل اختفای دخترم خبر دارد و اگر دسترسی به سما نباشد برای غذا و رسیدگی خدای‌نکرده اتفاق بدی بیفتد.

اگر محل اختفای سما را اعلام کند، موضع شما چیست؟

پدر سما: قبلاً گفته بودم تا پایان مردادماه اگر بیاید و بگوید دخترم کجاست، هر کاری بتوانم برای تخفیف مجازاتش انجام می‌دهم. امروز، اما مردم به من می‌گویند این پرونده فقط برای خانواده ما نیست، برای همه ایران است.

اگر سما زنده باشد و او محل را بگوید، شرافتمندانه برای تخفیف تلاش می‌کنم؛ اما اگر آسیبی رسانده باشد، دیگر تصمیم با قانون و مردم است.

آخرین پیام بازپرس پرونده به شما چه بود؟

پدر سما: امیدواریم اعتراف کند.

واقعاً باید بگویم بازپرس شعبه‌ای که پرونده سما آنجاست شبانه‌روز وقت گذاشته و هرچه در توان داشته انجام داده. از ایشان و تیم‌شان قدردانی می‌کنم انصافاً حق‌گزار هستم.