عاشقانه خاص الیکا عبدالرزاقی برای امین زندگانی + عکس

به گزارش تابناک، استوری عاشقانه الیکا عبدالرزاقی برای تولد ۵۳ سالگی امین زندگانی در اینستاگرام پربازدید شده است.

امین زندگانی (زاده ۵ شهریور ۱۳۵۱) بازیگر و مجری ایرانی است. او فرزند سیاوش زندگانی موسیقی‌دان ایرانی و نیز برادر امید زندگانی است. امین زندگانی با ایفای نقش در مجموعه وکلای جوان (۱۳۷۴) فعالیت در تلویزیون را نیز آغاز کرد. بازی در نقش سلیمان نبی در فیلم سینمایی ملک سلیمان (۱۳۸۹) و بازی در مجموعه تلویزیونی مختارنامه (۱۳۹۱) از برجسته‌ترین نقش‌های دوران بازیگری او است.