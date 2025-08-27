En
مجمع سالیانه فدراسیون والیبال به تعویق افتاد/ دستور لغو چگونه صادر شد؟

مجمع عمومی سالیانه ۱۴۰۴ فدراسیون والیبال فردا برگزار نخواهد شد و تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام می گردد.
مجمع سالیانه فدراسیون والیبال به تعویق افتاد/ دستور لغو چگون صادر شد؟

 

به گزارش تابناک به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، برگزاری مجمع عمومی سالیانه ۱۴۰۴ فدراسیون والیبال که قرار بود ساعت ۱۰ صبح فردا پنجشنبه ششم شهریور در آکادمی ملی المپیک به صورت نیمه حضوری و آنلاین با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون والیبال به تعویق افتاد و زمان جدید برگزاری این مجمع متعاقبا اعلام می گردد.

خبرهای رسیده به تابناک، از ابلاغ ناگهانی لغو مجمع از سوی مدیران وزارت ورزش حکایت دارد که بعد از انتقادات اخیر شریفی بازیکن ملی پوش از دولت و وزارت ورزش به دلیل حمایت نکردن از والیبالیست ها، خواستار برخورد فدراسیون با او شده اند اما به دلیل محقق نشدن این خواسته عجیب، در اقدامی عجیب‌تر و کمتر از ۲۴ساعت مانده به برگزاری مجمع عمومی فدراسیون والیبال، این بار دستور لغو مجمع فدراسیون را صادر می کنند.

حال باید دید تصمیم وزیر ورزش و مجموعه دولت در برابر ابلاغیه عجیب مدیرانش آن هم در هفته دولت چه خواهد بود. دولتی که رئیس آن همواره بر ضرورت شنیدن نظرات و انتقادات تاکید کرده و دارد.

تنها فدراسیونی که داره خوب کار می کند بدلیلرصحبت به حق یک بازیکن وزارت ورزش کارغیر منطقی وغیز قانونی می‌کند و دستور توبیخ به این ورزشکار می‌دهد
و این نشان می‌دهد که اقدام فدراسیون فوتبال در مور ورزشکاری که در مورد برقرصخبت کرده. دستور وزارت ورزش بوده

ظاهرا یک دستوری ناعادلانه وزارت بوده که هیچ با روال و وعدهاهای رئی جمهور مطابقت ندارد

واقعا باید ورزشکاران از دوستان و همکاران خودشان حمایت کنند وگرنه اشتباهات وزارت ورزش گریبان تمامی آنها را خواهد گرفت
