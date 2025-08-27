En
لایحه گواهینامه موتورسیکلت زنان به مجلس رفت

معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری از ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود.
لایحه گواهینامه موتورسیکلت زنان به مجلس رفت

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین، سید کاظم دلخوش معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در گفتگویی از ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین فعلی، صدور گواهینامه موتورسیکلت تنها برای مردان مجاز شناخته شده است، گفت: مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده است. این محدودیت به دلیل عدم ذکر واژه «زنان» در متن قانون ایجاد شده است.

معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری افزود: در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارت‌های وارده به سایر وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود. این امر نه تنها برای زنان موتورسوار، بلکه برای تمامی استفاده‌کنندگان از معابر، خطرات مالی جدی ایجاد می‌کند.

 

