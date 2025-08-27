بلو با دعوت دو ۱۰۰ بُرد ۱۶میلیونی شد

به این صورت که اگر کاربران در این بازه زمانی با کد دعوت خود دوستانشان را به بلو دعوت میکردند، میتوانستند ۱۰۰ هزار تومان بهعنوان هدیه دعوت از بلو دریافت کنند و همچنین دعوتشونده نیز با بازکردن حساب در اپلیکیشن بلو ۱۰۰ هزار تومان هدیه دریافت میکرد. پیش از این کمپین مبلغ هدیه دعوت از دوستان ۳۰ هزار تومان بود و در اولین جمعه هر ماه «بلوفرایدی» این مبلغ ۶۰ هزار تومان میشد.
یک میلیون کاربر جدید
به گزارش روابط عمومی بلوبانک سامان در کمپین «دعوت دو ۱۰۰ بُرد» تعداد دعوت از دوستان به اپلیکیشن بلو نسبت به ماه قبل ۵ برابر شده و تعداد کاربران بلو از مرز ۱۶ میلیون عبور کرد. در این کمپین کاربران بلو و بلوجونیور میتوانستند با کد دعوت خود، دوستانشان را به بلو یا بلوجونیور دعوت کنند. با این دعوتها در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر جدید به بلو و بلوجونیور اضافه شد و ۲۴۰ میلیارد تومان هدیه دریافت کردند.
۴۵۰ هزار نفر از کاربران بلو در این کمپین مشارکت کرده و دوستانشان را به بلو دعوت کردند. از مجموع این دعوتها، یک میلیون نفر عضو جدید به جمع اعضای این نئوبانک اضافه شدند. همچنین ۲۰۰ هزار کاربر جدید با دعوت ۱۵۰ هزار نفر از کاربران بلوجونیور به بانک ویژه کودکان و نوجوانان پیوستند. میانگین تعداد دعوت به بلو و بلوجونیور در این کمپین ۲ دعوت به ازای هر کاربر بوده است.
رکوردداران دعوت
از میان دعوتکنندگان این کمپین یک خانم ۲۳ ساله از تهران با دعوت از ۳۱۵۲ نفر، رکورددار بیشترین تعداد دعوت بوده است. به طور کلی ۵۷۷ نفر در این کمپین، بیش از ۲۰ نفر را به بلو و بلوجونیور دعوت کردند. طبق نمودار زیر بیشترین دعوت توسط گروه سنی ۱۹ تا ۳۰ سال انجام شده است.
از میان ۵۷۷ نفری که بیش از ۲۰ دعوت موفق داشتهاند، تهرانیها در دعوت دوستانشان پیشتاز بودند. بعد از تهران هم کاربران بلو در استانهای خراسان رضوی و خوزستان بیشترین تعداد دعوت را در این کمپین داشتند.
در میان رکوردداران مردان سهم بیشتری از دعوت را داشتند؛ در واقع ۳۲۹ نفر از کسانی که در جریان این کمپین بیش از ۲۰ نفر را به بلو و بلوجونیور دعوت کردند آقا و ۲۴۸ نفر از رکوردداران خانم بودند.
از میان ۵۷۷ نفر رکورددار ۵۳ درصد ۲۰ تا ۳۰ نفر را به بلو و بلوجونیور دعوت کردند و ۱۳درصد آنها بیش از ۱۰۰ دعوت موفق به بلو و بلوجونیور داشتند.
بیش از ۲۰ میلیارد تومان از هدایای دعوت، به موسسات نیکوکاری اهدا شد
کاربران اپلیکیشن بلو در ازای دعوت از دوستان، هم میتوانند هدیه خود را از بلو به صورت نقدی دریافت کنند و هم میتوانند هدیه دعوت از دوستانشان را به موسسات نیکوکاری اهدا کنند. در این کمپین هم کاربران این فرصت را داشتند تا با دعوت از دوستانشان مبلغی که بهعنوان هدیه به آنها داده میشود را به یکی از مراکز نیکوکاری موجود در اپلیکیشن بلو اهدا کنند.
در طول زمان اجرای این کمپین، یعنی از ۱۲ مرداد تا یکم شهریور، ۱۰ درصد از کاربرانِ دعوتکننده به اپلیکیشن بلو، هدیه دعوت خود را به موسسات نیکوکاری اهدا کردند یعنی در جریان این کمپین بیش از ۲۰ میلیارد تومان نیکوکاری توسط ۴۵ هزار کاربر بلو انجام شد.
رکورد جدید، جامعهای بزرگتر و مسئولیت بیشتر
بلو با عبور کاربرانش از مرز ۱۶ میلیون نفر و ثبت رکوردهای بیسابقه در این کمپین، نشان داد که یکی از اولویتهای مهمش ایجاد تحول در بانکداری دیجیتال و ساخت یک اکوسیستم مالی دوستداشتنی است. این کمپین نه تنها دستاوردی قابل توجه در جذب کاربران جدید داشت، بلکه از مسیر همکاری، مشارکت و مسئولیت اجتماعی به سهم خود در حمایت از نیکوکاری نیز پرداخته است.
بلو همچنان در تلاش است تا خدمات نوین، شفاف و کارآمدی را به مشتریانش ارائه کند و به مسیر خود به عنوان نئوبانکی پیشرو در دنیای دیجیتال ادامه دهد. اکنون بیش از پیش، سرعت و شفافیت در ارائه خدمات مبتنی بر اعتماد برای بلو مهم است و دسترسی ساده و سریع به نیازهای مالی و بانکی را در اولویت قرار میدهد.
