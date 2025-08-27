En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رایزنی گروسی با وزیر انرژی آمریکا درباره ایران

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیدار اخیر خود با وزیر انرژی آمریکا درباره ایران و اوکراین رایزنی کرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۸۲
| |
272 بازدید
رایزنی گروسی با وزیر انرژی آمریکا درباره ایران

به گزارش تابناک، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه چهارشنبه با «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا در واشنگتن دیدار کرد.

گروسی پس از این دیدار در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «با کریس رایت وزیر انرژی آمریکا درباره تحولات ایران و اوکراین گفت‌وگو کردم. ایالات متحده گام‌های جسورانه‌ای در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و پیوند آن با فناوری هوش مصنوعی برداشته و آژانس به همکاری خود با آمریکا در این زمینه و حوزه‌های دیگر ادامه خواهد داد.»

مدیرکل آژانس در ادامه از «حمایت کلیدی» آمریکا از فعالیت‌های آژانس قدردانی کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آژانس انرژی اتمی گروسی مدیرکل آژانس ایران برنامه هسته ای آمریکا اروپا مذاکره خبر فوری
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازرسان آژانس وارد سایت هسته‌ای ایران شدند
گروسی به دلیل تهدید ایران محافظت می‌شود!
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و تروئیکای اروپایی درباره ایران
گمانه‌زنی‌ها درباره مکان بازرسی‌ها بالا گرفت
تلاش کردیم برنامه هسته‌ای ایران را سال‌ها به عقب برگردانیم!
بازرسان آژانس در ایران چه می‌کنند؟/ شائبه دور خوردن مجلس توسط دولت
تعریف شیوه‌نامه جدید همکاری با آژانس انرژی اتمی
اظهارات جدید گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران
بازرسان آژانس به ایران بازمی‌گردند؟
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
بهنوش بختیاری با گریم متفاوت در فیلم «سلام بازیگر»
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۲۴۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۱۰۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۹۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YiI
tabnak.ir/005YiI