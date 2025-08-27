رایزنی گروسی با وزیر انرژی آمریکا درباره ایران

به گزارش تابناک، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه چهارشنبه با «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا در واشنگتن دیدار کرد.

گروسی پس از این دیدار در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «با کریس رایت وزیر انرژی آمریکا درباره تحولات ایران و اوکراین گفت‌وگو کردم. ایالات متحده گام‌های جسورانه‌ای در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و پیوند آن با فناوری هوش مصنوعی برداشته و آژانس به همکاری خود با آمریکا در این زمینه و حوزه‌های دیگر ادامه خواهد داد.»

مدیرکل آژانس در ادامه از «حمایت کلیدی» آمریکا از فعالیت‌های آژانس قدردانی کرد.