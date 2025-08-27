ترامپ: جورج سوروس و پسرش باید محاکمه شوند

رئیس‌جمهور ایالات متحده خواستار آن شد که «جورج سوروس» و پسرش به دلیل حمایت از اعتراضات خشونت‌آمیز آمریکا، محاکمه شوند؛ محاکمه‌ای که ممکن است به حبس‌های طولانی مدت و مصادره اموال آنان منجر شود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا خواستار آن شد که «جورج سوروس» سرمایه‌دار آمریکایی و پسرش به اتهام حمایت از اعتراضات خشونت‌آمیز در ایالات متحده تحت قانون فدرال موسوم به «ریکو» محاکمه شوند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «جورج سوروس و پسر رادیکال چپ او باید به دلیل حمایت از اعتراضات خشونت‌آمیز و موارد بسیار دیگر در سراسر ایالات متحده تحت قانون ریکو محاکمه شوند.»وی افزود: «ما اجازه نخواهیم داد این دیوانگان بیش از این آمریکا را از هم بپاشانند. سوروس و گروه روان‌پریش او خسارت زیادی به کشور ما وارد کرده‌اند! این شامل دوستان دیوانه او در ساحل غربی نیز می‌شود. مراقب باشید، ما شما را زیر نظر داریم!»

قانون سازمان‌های تحت تأثیر اخاذی و فاسد موسوم به قانون «ریکو» که در سال ۱۹۷۰ در آمریکا تصویب شد، با هدف مقابله با فعالیت‌های جنایی سازمان‌یافته طراحی شده و به دادستان‌ها اجازه می‌دهد افراد مرتبط با شبکه‌های جنایی را نه‌فقط برای یک جرم منفرد، بلکه برای الگوی تکرارشونده جرایم تحت پیگرد قرار دهند. این قانون شامل مجازات‌هایی همچون حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال است.