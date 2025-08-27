به گزارش تابناک، قیمت طلا و سکه ایران در انتظار تحولات سیاسی و اقتصادی مهمی است. روز گذشته (چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴)، با نوسانات نسبی دلار و اونس جهانی، بازار تحت تأثیر تحلیلها و سیگنالهای سیاسی قرار گرفت شرق. امروز نیز معاملهگران با دیدی محتاطانه به بازار نگاه میکنند، چرا که هر سیگنال جدید میتواند نوساناتی را ایجاد کند.
وضعیت بازار چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴
قیمت دلار آزاد با افزایش همراه بود و وارد کانال ۹۶ هزار تومان شد.
اونس جهانی طلا رشد مناسبی داشت و در محدوده ۳،۳۷۵ دلار معامله شد.
طلای ۱۸ عیار نزدیک مرز ۸ میلیون تومان قرار گرفت.
سکه امامی در کانال ۸۷ میلیون تومان تثبیت شد، اما رشد آن کاهش یافت.
روند قیمتها تحت تأثیر عوامل کلیدی همچون مذاکرات ایران با اروپا و تحرکات دلار بود. تحلیلگران انتظار دارند بازار در روز پنجشنبه باز هم به این متغیرها واکنش نشان دهد.
پیشبینی قیمت – پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴
سناریوهای محتمل:
شرایط بازار پیشبینی قیمت
اگر دلار در کانال ۹۶ هزار تومان باقی بماند - طلای ۱۸ عیار: ۷.۸–۷.۹ میلیون تومان
- سکه امامی: ۸۷–۸۸ میلیون تومان
در صورت ورود سیگنال مثبت سیاسی (مثلاً از مذاکرات) - طلای ۱۸ عیار تا ۸ میلیون تومان قابل رشد است
- سکه امامی احتمالاً به کانال بالای ۸۸ میلیون تومان حرکت میکند
اگر بازارساز ورود کند یا هیجان کاهش یابد - طلای ۱۸ عیار ممکن است به زیر محدوده ۷.۸ میلیون تومان عقبنشینی کند
- سکه امامی احتمال نزول تا زیر ۸۷ میلیون تومان را دارد
این پیشبینیها منعکسکننده نظرات تحلیلگران بازار است که احساس میکنند قیمتها همچنان تابع دلار، اونس جهانی و فضای سیاسی است.
تحلیل عوامل تأثیرگذار
قیمت دلار آزاد: اگر در کانال ۹۶ هزار تومان حفظ شود، به ثبات نسبی در بازار طلا و سکه منجر میشود.
اونس جهانی طلا: در صورت ادامه روند افزایشی، فراتر رفتن از سطح فعلی به بازار داخلی سیگنال قوی صعودی ارسال میکند.
تحولات سیاسی و مذاکرات بینالمللی: هر خبر مثبت یا منفی میتواند به سرعت قیمتها را تغییر دهد.
نکات کلیدی برای سرمایهگذاران
خرید پلهای (در مقادیر کم و به مرور) در چنین روزهای ناپایدار توصیه میشود.
دنبالکردن منابع دقیق قیمت دلار، اونس، و نرخهای داخلی طلا و سکه (مثل صرافیها و سایتهای معتبر اقتصادی) بسیار حیاتی است.
انتظار برای تثبیت بازار قبل از انجام معاملات سنگین، تصمیمی منطقی است.
نتیجهگیری
برای پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴، بازار طلا و سکه در وضعیت نگهدارنده قرار دارد:
طلای ۱۸ عیار در محدوده ۷.۸–۷.۹ میلیون تومان و سکه امامی در ۸۷–۸۸ میلیون تومان پیشبینی میشود.
در صورت شوک مثبت، احتمال رشد قیمتها وجود دارد؛ در مقابل، در صورت هیجان زدایی یا ورود بازارساز، قیمتها ممکن است کمی کاهش داشته باشند.
بازار همچنان به دادههای کلیدی مثل دلار، اونس و خبرهای سیاسی وابسته است؛ بنابراین، رصد لحظهای این عوامل، کلید تصمیمگیری هوشمندانه خواهد بود.
