افزایش خطر ریزش مو با مصرف نوشیدنی‌های شیرین

این تحلیل نشان داد مردان جوانی که بیش از ۳.۵ لیتر (معادل حدود ۱۱ قوطی) نوشیدنی شیرین در هفته مصرف می‌کردند، به‌طور قابل‌توجهی بیشتر در معرض خطر ریزش مو با الگوی مردانه قرار داشتند.
افزایش خطر ریزش مو با مصرف نوشیدنی‌های شیرین

به گزارش تابناک؛ محققان می‌گویند مصرف زیاد نوشیدنی‌های شیرین می‌تواند به‌طور مستقیم بر سلامت مو و افزایش خطر ریزش آن تأثیر بگذارد.

یک پژوهش جدید نشان ‌داد که مصرف نوشیدنی‌های شیرین می‌تواند به‌طور مستقیم بر سلامت مو و افزایش خطر ریزش آن تأثیر بگذارد. محققان همچنین راهکارهای عملی نیز برای مقابله با ریزش مو پیشنهاد داده‌اند.
 

براساس گزارش Independent، محققان دانشگاه پورتو پرتغال شواهد حاصل از ۱۷ مطالعه علمی مختلف با بیش از ۶۱ هزار شرکت‌کننده را تحلیل کرده و ارتباطی میان مصرف زیاد نوشیدنی‌های شیرین و ریزش مو، به‌ویژه در مردان، پیدا کرده‌اند. طبق پژوهش آنها، رژیم غذایی و تغذیه نقشی مهم و اغلب نادیده‌گرفته‌شده در سلامت فولیکول‌های مو ایفا می‌کند.

ارتباط مستقیم میان قند و ریزش مو

این تحلیل نشان داد مردان جوانی که بیش از ۳.۵ لیتر (معادل حدود ۱۱ قوطی) نوشیدنی شیرین در هفته مصرف می‌کردند، به‌طور قابل‌توجهی بیشتر در معرض خطر ریزش مو با الگوی مردانه قرار داشتند.

مکانیسم احتمالی پشت این پدیده، التهاب است. مصرف زیاد قندهای ساده می‌تواند تولید سبوم (چربی طبیعی پوست) را در پوست سر تحریک کند. این چربی اضافی، محیط مناسبی را برای رشد باکتری‌ها فراهم می‌کند و منجر به تحریک و التهاب پوست سر می‌شود که درنهایت به ریزش مو کمک می‌کند.

تحلیل محققان، علاوه‌بر نوشیدنی‌های شیرین، به سایر عوامل تغذیه‌ای مهم نیز پرداخته است؛ به گفته آنها تحقیقات نشان داده‌اند که سطوح پایین ویتامین D و کمبود آهن، با افزایش انواع مختلف ریزش مو (آلوپسی) مرتبط است. اطمینان از دریافت کافی این دو ماده مغذی، اقدامی مفید برای پیشگیری و مدیریت ریزش مو محسوب می‌شود. از سویی، مشابه نوشیدنی‌های شیرین، مصرف الکل نیز با افزایش خطر ریزش مو و حتی سفیدی زودرس موها مرتبط بود.

شواهد اولیه به مزایای بالقوه مصرف کافی پروتئین، محصولات سویا و سبزیجات چلیپایی (مانند کلم بروکلی) نیز اشاره داشتند، اگرچه برای تأیید این موارد به تحقیقات بیشتری نیاز است.

این پژوهش تأکید می‌کند که اگرچه ژنتیک و هورمون‌ها همچنان عوامل اصلی ریزش مو هستند، اما نباید از تأثیر عمیق تغذیه غافل شد. درحالی‌که حدود ۸۵ درصد از مردان و ۳۳ درصد از زنان در آمریکا با نوعی از ریزش مو مواجه هستند، این یافته‌ها یک راهکار عملی دارد: محدودکردن مصرف نوشیدنی‌های شیرین و الکل و درعین‌حال، توجه به دریافت کافی ویتامین D و آهن، می‌تواند به حفظ سلامت مو کمک کند.

