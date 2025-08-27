قرارداد سن پترزبورگ در ۸ شهریور ۱۲۸۶ (۳۱ اوت ۱۹۰۷) منعقد شد. قرارداد ۱۹۰۷ میان امپراتوری روسیه و امپراتوری بریتانیا در منطقهٔ سن پترزبورگ دربارهٔ ایران، افغانستان و تبت امضا شد. این پیمان آخرین قدم در راه ایجاد تفاهم مثلث بود و با حل مشکلات بین بریتانیا و روسیه، این دو کشور همراه با فرانسه در برابر اتحاد مثلث، متحد کرد. این نگاره و روزنامه روسی ایران را به شیری تشبیه کرده بود که بعد از جدا کردن مناطق بسیاری از این کشور از شیر تبدیل به گربه‌ای شده بود که برای همه دست یافتنی شده است.

