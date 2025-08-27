به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش رسانه‌های آلمانی، هدف دولت از تأسیس شورای امنیت ملی «ساده‌سازی سیاست‌های امنیتی و توانایی تصمیم‌گیری در مواقع بحرانی» بوده است. طبق گزارش شبکه «دویچه وله»، ریاست این شورا بر عهده صدراعظم آلمان فریدریش مرتس خواهد بود و قرار است به طور منظم تشکیل جلسه دهد و این شورا «پیش‌بینی و برنامه‌ریزی استراتژیک» را بهم ر عهده خواهد گرفت. شورای امنیت ملی شامل وزرای کلیدی و همچنین مقاماتی از کشور‌ها و سازمان‌های متحد، از جمله اتحادیه اروپا و ناتو، خواهد بود.

تشکیل این نهاد در حالی انجام شده که اخیرا بزرگ‌ترین برنامه نظامی تاریخ آلمان کلید خورد. وزارت دفاع آلمان هفته گذشته اعلام کرده بود تا سال ۲۰۴۱ بیش از ۳۵۰ میلیارد یورو صرف خرید سلاح، تجهیزات و سامانه‌های نظامی خواهد شد.صدراعظم آلمان، امروز تأسیس شورای امنیت ملی و اقدام برای تقویت تعداد نیروهای نظامی این کشور را به «تهدیدات روسیه» ربط داد.او با بیان ادعای «دخالت گسترده» در دموکراسی آلمان و حملات هدفمند به امنیت فناوری اطلاعات در این کشور گفت: «روسیه مدت‌هاست که حملات ترکیبی علیه ما انجام می‌دهد.»