کاش یک کروموزوم ستارخان و خیابانی در پزشکیان بود!

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ صادق زیباکلام اظهار داشت: بعد از گذشت یکسال از ریاست جمهوری پزشکیان، اگر زمان برگردد به عقب من همچنان به او رای میدهم و علیرغم همه انتقاداتم به او، در این یک سال نمره قبولی را به او میدهم.
وی گفت: پزشکیان تا جایی که توانسته تسلیم جریان انقلابی و تندرو نشده و برای همین جریانی که با ۱۰ درصد رای مردم وارد مجلس شده است با او مخالفت میکنند.
زیباکلام افزود: بروید و ببینید که چند درصد واجدین شرایط به این افرادی که میخواهند پزشکیان را استیضاح کنند، رای دادند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید