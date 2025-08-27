کاش یک کروموزوم ستارخان و خیابانی در پزشکیان بود!

زیباکلام گفت: انتقادات خیلی زیادی را به پزشکیان وارد می‌دانم و ای کاش یک کروموزوم شیخ محمد خیابانی و ستارخان که آذری بودند در پزشکیان بود!

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ صادق زیباکلام اظهار داشت: بعد از گذشت یکسال از ریاست جمهوری پزشکیان، اگر زمان برگردد به عقب من همچنان به او رای می‌دهم و علی‌رغم همه انتقاداتم به او، در این یک سال نمره قبولی را به او می‌دهم.

وی گفت: پزشکیان تا جایی که توانسته تسلیم جریان انقلابی و تندرو نشده و برای همین جریانی که با ۱۰ درصد رای مردم وارد مجلس شده است با او مخالفت می‌کنند.

زیباکلام افزود: بروید و ببینید که چند درصد واجدین شرایط به این افرادی که می‌خواهند پزشکیان را استیضاح کنند، رای دادند.