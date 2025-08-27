محرومیت ساپینتو کم شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، با تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، دو ماه از محرومیت چهار ماهه ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال به حالت تعلیق درآمد و این مربی می‌تواند از تاریخ ۲۰ مهر ماه روی نیمکت تیمش بنشیند.

براساس این تصمیم، محرومیت چهار ماهه ساپینتو از تاریخ سوپرجام (۲۰ تیر ماه) آغاز شده است و در تاریخ ۲۰ مهر ماه به پایان خواهد رسید و این مربی می‌تواند روی نیمکت آبی‌پوشان بنشیند، اما در صورت تکرار بدرفتاری‌های گذشته، بار دیگر این محرومیت به حالت اجرا درخواهد آمد.

ساپینتو در فصل بیست‌و‌دوم لیگ برتر و در زمان حضور در استقلال به دلیل بدرفتاری در فینال جام حذفی مقابل پرسپولیس، از سوی کمیته انضباطی چهار ماه محروم شده بود.

براساس این گزارش، تیم استقلال در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر روز جمعه 25 مهر ماه در ورزشگاه شهر قدس میزبان مس رفسنجان خواهد بود و از این بازی سرمربی پرتغالی آبی‌پوشان می‌تواند روی نیمکت تیمش بنشیند.