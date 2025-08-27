En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی: ورود بازرسان آژانس به بوشهر با تصمیم شورای امنیت ملی

وزیر امور خارجه با بیان اینکه «ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام گرفته است»، گفت: هیچ متن توافقی درباره چارچوب همکاری جدید ایران و آژانس مورد تایید نهایی قرار نگرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۲۵
| |
635 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «سید عباس عراقچی» با اشاره به اظهارنظر مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ورود بازرسان این نهاد به ایران، گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده است لذا طبق قانون تمامی درخواست‌های آژانس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: اکنون نیز در خصوص تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که باید تحت نظر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شود، تصمیمات گرفته شده و هر نوع همکاری نیز در همین چارچوب قانون مجلس خواهد بود که تامین کننده منافع ملت ایران باشد.

هنوز هیچ متنی برای توافق ایران و آژانس درباره مدالیته مورد تایید نهایی قرار نگرفته است

وی در گفت‌و‌گو با خانه ملت در رابطه با اظهارات نماینده مردم تهران در نشست علنی امروز مجلس در خصوص نهایی شدن متن توافق همکاری ایران و آژانس درباره مدالیته جدید، تصریح کرد: هیچ متنی هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است؛ بعضی از دیدگاه‌ها بین دو طرف ردوبدل شده و دیدگاه‌های آژانس نیز چندین مرتبه به صورت مکتوب ارائه شده است. در هر مذاکره طبیعی است طرفین دیدگاه‌ها و نظرات خودشان را تبادل می‌کنند تا نهایتا طی یک مذاکره به جمع‌بندی برسند. نمی‌دانم متن مورد اشاره نماینده محترم از کجا آمده، اما باید گفت که این متن، متن مورد مذاکره و توافق نیست.

عراقچی در خصوص محور نشست امروز خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز در خصوص مسیر ارمنستان و آذربایجان و توافق صورت گرفته، مذاکرات هسته‌ای با اروپایی‌ها، مذاکرات با آژانس، مباحث اسنپ‌بک و تمدید آن تبادل نظر خوبی صورت گرفت و نمایندگان نظرات مفیدی ارائه کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی آژانس بین المللی اتمی نیروگاه بوشهر
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لاوروف: ایران بعد از جنگ از ما کمکی نخواسته است
مکانیسم ماشه یا اسنپ بک چیست؟
کلنگ‌زنی فاز دوم نیروگاه بوشهر در سال 93
خبرهای تازه صالحی درباره نیروگاه بوشهر
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
بهنوش بختیاری با گریم متفاوت در فیلم «سلام بازیگر»
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۲۴۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۱۰۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۹۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YhN
tabnak.ir/005YhN