عراقچی: ورود بازرسان آژانس به بوشهر با تصمیم شورای امنیت ملی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «سید عباس عراقچی» با اشاره به اظهارنظر مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص ورود بازرسان این نهاد به ایران، گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده است لذا طبق قانون تمامی درخواستهای آژانس به شورای عالی امنیت ملی میرود تا در مورد آنها تصمیمگیری شود.
وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: اکنون نیز در خصوص تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که باید تحت نظر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شود، تصمیمات گرفته شده و هر نوع همکاری نیز در همین چارچوب قانون مجلس خواهد بود که تامین کننده منافع ملت ایران باشد.
هنوز هیچ متنی برای توافق ایران و آژانس درباره مدالیته مورد تایید نهایی قرار نگرفته است
وی در گفتوگو با خانه ملت در رابطه با اظهارات نماینده مردم تهران در نشست علنی امروز مجلس در خصوص نهایی شدن متن توافق همکاری ایران و آژانس درباره مدالیته جدید، تصریح کرد: هیچ متنی هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است؛ بعضی از دیدگاهها بین دو طرف ردوبدل شده و دیدگاههای آژانس نیز چندین مرتبه به صورت مکتوب ارائه شده است. در هر مذاکره طبیعی است طرفین دیدگاهها و نظرات خودشان را تبادل میکنند تا نهایتا طی یک مذاکره به جمعبندی برسند. نمیدانم متن مورد اشاره نماینده محترم از کجا آمده، اما باید گفت که این متن، متن مورد مذاکره و توافق نیست.
عراقچی در خصوص محور نشست امروز خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز در خصوص مسیر ارمنستان و آذربایجان و توافق صورت گرفته، مذاکرات هستهای با اروپاییها، مذاکرات با آژانس، مباحث اسنپبک و تمدید آن تبادل نظر خوبی صورت گرفت و نمایندگان نظرات مفیدی ارائه کردند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید