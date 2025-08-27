دومین کنفرانس بین‌المللی رهبران دینی با موضوع «نقش رهبران دینی در حل منازعات» روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ (۲۸ اوت ۲۰۲۵ / ۵ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ هـ) در کوالالامپور مالزی آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ این رویداد جهانی با حضور جمعی از رهبران دینی برجسته، اندیشمندان و مسئولان نهاد‌های گفت‌وگوی بین‌ادیان از سراسر جهان و به دعوت نخست‌وزیر مالزی و با همکاری «سازمان همبستگی جهان اسلام» برگزار می‌شود.

از جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله علیرضا اعرافی (مدیر حوزه‌های علمیه کشور) و آیت‌الله احمد مبلغی (نماینده کشورمان در مجمع جهانی فقه اسلامی) در این اجلاس حضور دارند.

در چارچوب این کنفرانس، پنج نشست علمی برگزار خواهد شد که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران ریاست دو نشست از آنها را برعهده دارند. موضوعات نشست‌ها به شرح زیر است:

• منازعات دینی؛ واکاوی علل و بررسی راهکار‌ها

• نقش رهبران دینی در مقابله با منازعات و خشونت‌ها (به ریاست آیت‌الله احمد مبلغی)

• دیپلماسی دینی و حل‌وفصل اختلافات

• تبادل تجربه‌ها و تجارب موفق در همکاری ادیان

• فاجعه غزه؛ آینه ناتوانی جامعه جهانی و خدشه‌دار شدن ارزش‌های انسانی (به ریاست آیت‌الله اعرافی)

این نشست‌ها فرصتی برای تأکید بر نقش دین در صلح‌سازی و بستری تازه برای گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و بین‌المللی در مقابله با بحران‌هایی همچون خشونت، افراط‌گرایی و فجایع انسانی ـ به‌ویژه مسأله غزه ـ به شمار می‌آید.