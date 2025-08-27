En
لغو سفر فرستادهٔ آمریکا به جنوب لبنان بدلیل اعتراضات مردم

فرستاده آمریکا سفرش به جنوب لبنان را به دلیل اعتراضات مردمی علیه او لغو کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرستاده آمریکا، «توماس باراک» سفر خود به شهر‌های الخیام و صور در جنوب لبنان را به دلیل اعتراضات علیه وی لغو کرد. خبرگزاری لبنان گزارش داد که ساکنان منطقه الخیام در جنوب لبنان تجمع اعتراضی علیه سفر فرستاده آمریکا به این منطقه برگزار کرده و سیاست‌های جانبدارانه آمریکا را محکوم کردند. ساکنان این منطقه پرچم‌های حزب الله و تصاویری از قربانیان حملات رژیم صهیونیستی را در دست گرفته و عبارت‌هایی بر روی خیابان همچون «اسرائیل شر مطلق است» و «آمریکا شیطان بزرگ است»، نوشتند. منابع خبری گزارش داده بودند که توماس باراک وارد یک پادگان نظامی ارتش لبنان در مرجعیون واقع در جنوب لبنان شده بود و او قرار بود که از روستا‌های منطقه بازدید کند، اما به دلیل اعتراضات سفرش به دو شهر الخیام و صور لغو شد.

فرستاده آمریکا روز گذشته در نشست خبری که در بیروت برگزار شد، رفتار خبرنگاران را «حیوانی» قلمداد کرد و خواستار رفتار متمدنانه آنان شد. فرستاده آمریکا در امور لبنان در کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با رئیس‌جمهور لبنان جوزف عون، خبرنگاران را تهدید کرد که اگر آرام نشوند و به رفتار «آشوبگرانه و حیوانی» خود ادامه دهند، کنفرانس را ترک خواهد کرد. باراک افزود «بنابراین اگر می‌خواهید بدانید چه اتفاقی افتاده است، متمدنانه رفتار کنید، مهربانانه رفتار کنید، مدارا کنید، زیرا این مشکلِ اتفاقات فعلی منطقه است». از سوی دیگر، فرستاده آمریکا که در برابر مقاومت نیرو‌های حزب‌الله، درمانده شده، این بار، با طرح پیشنهاد عجیبی، به زعم خود، قصد داشته سلاح نیرو‌های مقاومت را خلع کند. فرستاده آمریکا که در لبنان حضور دارد، پس از تهدید‌های توخالی برای خلع سلاح حزب‌الله و واکنش شدیداللحن مردم لبنان به این مسئله، این مقام آمریکایی به تطمیع نیرو‌های حزب الله روی آورد. باراک در اظهاراتی ادعا کرد دولت آمریکا درصدد تهیه طرحی است که در ازای تحویل سلاح از سوی نیرو‌های حزب الله به آنها پاداش مالی داده می‌شود. در واکنش به این اظهارات، کاربران شبکه‌های اجتماعی لبنان، ضمن انتشار پست‌های کنایه‌آمیز و محکوم‌کننده، تأکید کردند، این اظهارات نشانه‌ای از بی‌اطلاعی آمریکا از ماهیت رزمندگان حزب‌الله است. فعالان لبنانی در فضای مجازی، این حربه آمریکا را به سخره گرفتند و برخی از آنان، مطالب تندی منتشر کردند که نشان‌دهنده‌ی خشم عمیق مردم لبنان از رویکرد آمریکا نسبت به لبنان و حزب‌الله است.

