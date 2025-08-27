به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشچو؛ سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در جمع خبرنگاران گفت: رهبر انقلاب تأکید میکنند در امت اسلامی و در کشور اسلامی نباید اختلاف باشد.
وی افزود: همه میفهمند در زمان جنگ هیچ کس نباید حرف اختلافی بزند؛ متأسفانه بعضی از آدمها روز بعد از صحبتهای حضرت آقا حرفهای اختلافی زدند که باید توبه کنند.
جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: اتحاد و همبستگی و متحد بودن و اختلاف نداشتن جزو واجبات اسلام است؛ جزو واجباتی است که پیغمبر و نایب امام گفتهاند همه باید رعایت کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید