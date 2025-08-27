انتصاب «محمدهاشم نجفی» در هلدینگ خلیج فارس

طی حکمی از سوی محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدبنگ خلیج فارس «محمدهاشم نجفی اردکانی» مدیرعامل پتروشیمی مبین انرژی به عنوان بزرگترین مجتمع متمرکز یوتیلیتی ایران واقع در عسلویه، شد.

«محمد هاشم نجفی» دارای مدرک دکترای مدیریت و سابقه مدیریتی در شرکت‌های بزرگ پتروشیمی از جمله پتروشیمی جم، پتروشیمی پادجم، گوهر افق و عضو هییت مدیره انجمن صنفی صنعت پتروشیمی بوده، همچنین وی نقش جدی در راه اندازی طرح ۱۴ ساله پتروشیمی پادجم و توسعه بازار‌های داخلی و بین‌المللی پتروشیمی جم داشته است.

این انتصاب جز احکام قابل تامل و مثبت محمد شریعتمداری برای جوانان نخبه گام دوم انقلاب و در راستای گفتمان وفاق دولت ارزیابی می‌شود.