انتصاب «محمدهاشم نجفی» در هلدینگ خلیج فارس

محمدهاشم نجفی، مدیرعامل پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۸۵
| |
1439 بازدید
|
۶

انتصاب «محمدهاشم نجفی» در هلدینگ خلیج فارس

طی حکمی از سوی محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدبنگ خلیج فارس «محمدهاشم نجفی اردکانی» مدیرعامل پتروشیمی مبین انرژی به عنوان بزرگترین مجتمع متمرکز یوتیلیتی ایران واقع در عسلویه، شد.

«محمد هاشم نجفی» دارای مدرک دکترای مدیریت و سابقه مدیریتی در شرکت‌های بزرگ پتروشیمی از جمله پتروشیمی جم، پتروشیمی پادجم، گوهر افق و عضو هییت مدیره انجمن صنفی صنعت پتروشیمی بوده، همچنین وی نقش جدی در راه اندازی طرح ۱۴ ساله پتروشیمی پادجم و توسعه بازار‌های داخلی و بین‌المللی پتروشیمی جم داشته است.

این انتصاب جز احکام قابل تامل و مثبت محمد شریعتمداری برای جوانان نخبه گام دوم انقلاب و در راستای گفتمان وفاق دولت ارزیابی می‌شود.

برچسب ها
محمدهاشم نجفی پتروشیمی جم هلدینگ خلیج فارس محمد شریعتمداری
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
1
2
پاسخ
انتصاب خوبیه
پاسخ ها
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
خیلی هم مالی نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
آقای محسن 12.48
اتفاقا ما توی جم خیلی ازش راضی بودیم
پرسنل جم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
1
پاسخ
ایشون در پتروشیمی جم باقیات صالحات زیادی برای خودش بجا گذاشت
کلی آدم رو که 20-30 سال بود تعیین تکلیف نشده بودند رو تبدیل وضعیت کرد
دمش گرم
هرجا هست موفق باشه
ما که راضی به از دست دادنش نبودیم؛ چه کنیم دست ما نبود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
دمش گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
درود براقای سریعتمداری. لطفذ با مافیای پتروشیمی مبارزه کنید .وعقب ننشینید
