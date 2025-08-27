En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وال استریت ژورنال: «مکانیسم ماشه» در آستانه فعال شدن

لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر «مکانیسم ماشه» (SnapBack) قرار باشد این هفته فعال شود، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که فردا اتفاق بیفتد.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۷۲
| |
2 بازدید

  خبرنگار وال استریت ژورنال از احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» طی فردا خبر داد.
 
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر «مکانیسم ماشه» (SnapBack) قرار باشد این هفته فعال شود، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که فردا اتفاق بیفتد.
 
وی افزود: اگر مکانیسم ماشه فعال نشود، یا اوضاع به‌طور چشمگیری تغییر می‌کند یا تمدیدی در کار خواهد بود. احتمال کنار گذاشتن مکانیسم ماشه بدون تمدید، در این مقطع بسیار ناچیز است. همچنان این امکان کاملاً واقعی وجود دارد که مکانیسم ماشه فعال شود اما در جریان فرایند ۳۰ روزه اجرای آن، بر سر تمدید آن، توافق شود. این موضوع به ایران بستگی دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مکانیزم ماشه اروپایی کشورهای اروپایی خبر فوری وال استریت ژورنال
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روسیه ۳ دیپلمات اسلواکی را اخراج کرد
بحران انرژی عامل تشدید فقر میلیون‌ها اروپایی
توافق تهران با سه کشور اروپایی برای مذاکرات هسته‌ای
افزایش شمار شاغلان اروپایی
اقدام ۴۳ رقیب اروپایی علیه گوگل
صعود وال استریت، ریزش بورس های اروپایی
قرار نیست ایران تا ابد پشت درِ مذاکرات بایستد
ثبت دومین افت متوالی دلار
اعلام برنامه پخش زنده بازی‌های‌ دوستانه اروپا از تلویزیون
دیدگاه خبرنگار وال‌استریت ژورنال درباره نشست ژنو
۲۰ شرکت اروپایی تسلیم روبل روسیه شدند
دستمزد در کشورهای اروپایی چقدر است؟
کرونا با درآمد اروپایی ها چه کرد؟
واکنش ایران به ادعای "وال‌استریت ژورنال"
سگ‌ها را گشوده‌اند و سنگ‌ها را بسته‌!
بورس‌های اروپایی و آمریکایی ریزش کردند
متوسط نرخ تورم در کشورهای اروپایی منفی شد
ضرب‌الاجل فعال‌سازی مکانیسم ماشه تمدید می‌شود؟
آمریکا دو پیمانکار اروپایی را به تحریم تهدید کرد
روز خوب بورس‌های اروپایی با کاهش تنش در خاورمیانه
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
افشای میزان اورانیوم ۶۰ درصد باقی مانده از جنگ اهرم فشار را از ایران می‌گیرد/ تهران ممکن است با گفت‌و‌گو با آمریکا اروپایی‌ها را دور بزند
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۱ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۳۴ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۱۱۹ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۸۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۴ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
tabnak.ir/005YgW
tabnak.ir/005YgW