وال استریت ژورنال: «مکانیسم ماشه» در آستانه فعال شدن

خبرنگار وال استریت ژورنال از احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» طی فردا خبر داد.



به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر «مکانیسم ماشه» (SnapBack) قرار باشد این هفته فعال شود، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که فردا اتفاق بیفتد.



وی افزود: اگر مکانیسم ماشه فعال نشود، یا اوضاع به‌طور چشمگیری تغییر می‌کند یا تمدیدی در کار خواهد بود. احتمال کنار گذاشتن مکانیسم ماشه بدون تمدید، در این مقطع بسیار ناچیز است. همچنان این امکان کاملاً واقعی وجود دارد که مکانیسم ماشه فعال شود اما در جریان فرایند ۳۰ روزه اجرای آن، بر سر تمدید آن، توافق شود. این موضوع به ایران بستگی دارد.