کره شمالی با تاکید بر اینکه «هرگز از تسلیحات اتمی دست نمی‌کشیم» از رئیس‌جمهور کره جنوبی انتقاد و او را به داشتن هویتی ریاکارانه متهم کرد.

پیونگ‌یانگ از سخنرانی روز دوشنبه «لی جائه میونگ» رئیس‌جمهور کره جنوبی درباره سیاست خارجی این کشور در مرکز مطالعات بین‌الملل و استراتژیک آمریکا انتقاد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش آناتولی، رئیس جمهور کره جنوبی در آن سخنرانی بار دیگر بر ائتلاف بین کشورش با آمریکا تاکید و درباره «واکنش قوی به تحریکات کره شمالی» هشدار داده بود.

در بیانیه کره شمالی همچنین آمده است: «او ما را همسایه‌ای ضعیف و سرسخت نامید و به ما توهین کرد و بعدا درباره ایده خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره صحبت به میان آورد.»

کره شمالی همچنین تاکید دارد که هرگز دست از تسلیحات اتمی خود نمی‌کشد و در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: «موضع ما این است که هرگز از این تسلیحات دست نمی‌کشیم چون این اعتبار و امنیت ماست و قطعا غیر قابل تغییر است.»

در بخش دیگری از این بیانیه همچنین آمده که موضع پیونگ‌یانگ یک «انتخاب محتمل» است که دقیقا بازتاب تهدیدهای خصمانه خارجی و دورنمایی تغییرپذیر از امنیت جهانی است.

رئیس جمهور کره جنوبی در جریان سفرش به آمریکا پیشنهاد کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور در سال جاری میلادی با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیدار کند و در عین حال، ترامپ این پیشنهاد را خیلی هوشمندانه دانست.

ترامپ سه بار در دوره اول ریاست جمهوری‌اش از جمله در منطقه غیرنظامی شده بین دو کره با کیم جونگ اون دیدار داشت.