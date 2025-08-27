بولتون: ایران قبلاً قصد جانم را داشت

«جان بولتون» منتقد سرسخت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا که در دور اول ریاست او در سمت مشاور امنیت ملی حضور داشت، نگران نبود محافظت سرویس مخفی است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بولتون روز سهشنبه گفت از لغو محافظت سرویس مخفیاش نگران است و یورش هفته گذشته به خانه و دفترش را محکوم کرد.
بولتون در یک نشست آنلاین که به بررسی دیدار ترامپ با رهبر کرهجنوبی اختصاص داشت، وقتی از او پرسیده شد «آیا در شرایط کنونی احساس امنیت میکند یا نه؟»، مدعی شد که پیشتر هدف یک تلاش ترور ایران قرار گرفته بود؛ اتهامی که ایران بارها تکذیب کرده است.
او گفت: «در روز مراسم تحلیف، رئیسجمهور ترامپ محافظت سرویس مخفی من را لغو کرد. بله، من بیشتر از هر چیز دیگر بابت این موضوع نگرانم. اما میدانید، این همان محیطی است که در آن فعالیت میکنیم؛ یا باید تسلیم آن شد یا ادامه داد. بنابراین قصد دارم ادامه بدهم.»
بولتون پیشتر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، بار دیگر از ترامپ انتقاد کرده و درباره یورش به خانهاش نوشته بود: «سیاست ترامپ در قبال اوکراین، امروز به همان اندازه بینظم و غیرمنسجم است که جمعه گذشته، زمانی که دولتش حکم تفتیش خانه و دفتر من را اجرا کرد. مذاکرات ترامپ (در خصوص اوکراین)، همراه با کمپین جایزه صلح نوبل او، در حال فروپاشی در میان سردرگمی و شتاب است و احتمالا آخرین نفسهای خود را میکشد.»
بولتون: نگران لغو حفاظت سرویس مخفی هستم؛ ایران قبلاً قصد جانم را داشت
بازرسی ماموران افبیآی از خانه بولتون
انتقامجویی ترامپ؟
ماموران افبیآی روز جمعه خانه بولتون در ایالت مریلند را جستجو کردند. منبعی آگاه گفت این اقدام بخشی از تحقیقات امنیت ملی درباره احتمال انتشار مجرمانه اطلاعات طبقهبندیشده بوده است. افبیآی همچنین تأیید کرد که فعالیت مشابهی در دفتر بولتون در واشنگتن دیسی انجام شده است.
بولتون در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ بهعنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی کاخ سفید خدمت کرد، اما از آن زمان ترامپ را فردی نالایق برای ریاستجمهوری خوانده است.
ترامپ در کارزار انتخاباتیاش وعده داده بود از سیستم قضایی علیه رقبای خود استفاده کند. دولت او از زمان بازگشت به قدرت، شهردار دموکرات یک شهر در نیوجرسی را بازداشت کرده، علیه یک نماینده دموکرات کنگره پرونده کیفری گشوده و تحقیقات فدرال را علیه یک سناتور دموکرات، دادستان کل ایالتی دموکرات و همین هفته علیه یک عضو فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) آغاز کرده است.
با این حال، ترامپ روز دوشنبه مدعی شد که در ماجرای بولتون دخالتی نداشته است. او جمعه گفته بود از یورش اطلاعی نداشته و فقط آن را در تلویزیون دیده است و افزود: «من طرفدار جان بولتون نیستم... او میتواند فردی بسیار غیرمیهندوست باشد. خواهیم فهمید.»
با این حال، برخی رسانهها گزارش دادهاند که بولتون هدف انتقامجویی ترامپ قرار گرفته است.
اتاقی که در آن اتفاق افتاد!
وزارت دادگستری آمریکا در دوره نخست ترامپ از بولتون شکایت کرد و تحقیقات کیفری علیه او را به اتهام افشای اطلاعات محرمانه در کتاب «اتاقی که در آن اتفاق افتاد: خاطرات کاخ سفید» که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، آغاز کرد؛ کتابی که تصویری تند و انتقادی از دولت اول ترامپ ارائه داد.
بولتون اما این اتهامات را رد کرد و مقامهای کاخ سفید را متهم کرد که برای جلوگیری از انتشار روایت انتقادی او رفتار غیرقانونی داشتهاند.
همچنین محافظت سرویس مخفی آمریکا از بولتون پس از آن برقرار شد که وزارت دادگستری آمریکا بدون ارائه سند و مدرک مدعی شد که ایران جان او را «تهدید» کرده است.
این در حالی است که در همان زمان، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیهای اتهامزنی مقامات قضایی آمریکا در خصوص طرح ترور جان بولتون را رد کرده و این اتهامات را بیاساس خواند و گفت: «مقامات قضایی آمریکا در تداوم اتهامزنیهای بیپایان این کشور علیه ایران و تداوم سیاست شکستخورده ایران هراسانه، در یک داستان سرائی جدید، اتهاماتی را بدون ارائه مدارک معتبر و مستندات لازم مطرح نمودهاند.»
