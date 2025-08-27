En
تهرانی‌ها کوچ می‌کنند؛ تقاضا برای اجاره سقوط کرد

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به کاهش تقاضا در بازار اجاره اشاره کرد و گفت: امسال بازار اجاره در بخش تمدیدها متعادل‌تر از سال گذشته بود و یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضا، تغییرات جمعیتی بوده است.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با شرایطی متفاوت از سال‌های گذشته روبه‌رو شد. رکود معاملات خرید و فروش در بسیاری از مناطق شهری در کنار تغییر رفتار مستأجران و موجران، تصویری تازه از این بازار به نمایش گذاشت؛ عوامل جمعیتی، سیاست‌های دولتی و تغییرات عرضه و تقاضا، همگی در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش داشتند.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ در بخش اجاره، افزایش عرضه فایل‌ها در برخی مناطق، به‌ویژه پس از خروج بخشی از اتباع خارجی، تعادل نسبی در بازار ایجاد کرد. از سوی دیگر، تغییرات جمعیتی اثر مستقیمی بر کاهش تقاضا در بازار اجاره گذاشت.

داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به وضعیت بازار اجاره مسکن اظهار کرد: شرایط امسال نسبت به سال‌های گذشته تفاوت محسوسی پیدا کرده است.

وی به تأثیر مصوبات شورای عالی مسکن و قوانین ساماندهی بازار اجاره اشاره کرد و گفت: این تصمیم‌ها در سال جاری باعث شد بازار اجاره تجربه‌ای متفاوت داشته باشد.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: در تیر امسال با آغاز روند خروج اتباع خارجی، بخشی از فایل‌های اجاره به بازار عرضه شد و افزایش عرضه توانست تا حدودی بر تعادل بازار اثر بگذارد.


تغییرات جمعیتی عامل اثرگذار بر شرایط فعلی بازار اجاره

بیگی‌نژاد یکی از عوامل اثرگذار بر شرایط فعلی بازار اجاره را تغییرات جمعیتی دانست و گفت: بخشی از کاهش تقاضا در بازار مربوط به کاهش ازدواج و اُفت نرخ زاد و‌ ولد است.

وی افزود: بازار مسکن نخستین جایی است که تغییرات جمعیتی را آشکار می‌کند؛ امروز اُفت متقاضی در بازار اجاره نشانه‌ای از کاهش جمعیت مولد کشور است.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه مستأجران در سال جاری شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند، عنوان کرد: به‌ویژه در تمدید قراردادها، وضعیت نسبت به سال‌های قبل متعادل‌تر بوده و فشار کمتری به طرفین وارد شده است.

بیگی‌نژاد در ادامه از نبود آمار شفاف در بخش مسکن انتقاد کرد و گفت: قانون بر ثبت قرارداد‌ها در سامانه تأکید دارد، اما در عمل دسترسی به اطلاعات دقیق ممکن نیست.

وی ادامه داد: پیش‌تر بانک مرکزی با استفاده از داده‌های سامانه املاک و مستغلات به‌طور منظم آمار ماهانه منتشر می‌کرد. اما در حال حاضر این روند متوقف شده و نبود آمار می‌تواند سیاست‌گذاری در بخش مسکن را با مشکل جدی مواجه کند.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران درمورد پیش‌بینی وضعیت بازار اجاره در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: بازار اجاره معمولاً در تابستان به اوج می‌رسد و در حال حاضر در آستانه پایان فصل جابه‌جایی‌ها هستیم که با توجه به وضعیت بازار انتظار می‌رود پاییز و زمستان امسال بازاری آرام‌تر داشته باشیم.

بیگی‌نژاد به اجرای مصوبه دولت درباره افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: برخلاف سال‌های گذشته، در سال جاری موجران همکاری بیشتری داشتند و بیشتر قرارداد‌ها مطابق سقف قانونی تمدید شد و افزایش‌های بیش از ۲۵ درصد تقریبا مشاهده نمی‌شود.

به گفته نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران رعایت این قانون نقش مؤثری در کنترل التهاب بازار اجاره داشت و توانست فشار اقتصادی بر مستأجران را تا حدی کاهش دهد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
1
پاسخ
زرشک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
1
پاسخ
تیتر با متن همخوانی نداره
