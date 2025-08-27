فوری: تهدید جانی رؤسای جمهور لبنان و سوریه

روزنامه «إسرائیل هیوم» نوشت که «احمد الشرع» معروف به «ابومحمد الجولانی» که خود را رئیس کابینه موقت سوریه میخواند، در شرایطی بهسر میبرد که احتمال کشته شدن او در هر لحظه وجود دارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این روزنامه صهیونیستی همچنین با اشاره به وضعیت لبنان، تأکید کرده است که جایگاه سیاسی «ژوزف عون» رئیسجمهور این کشور چندان باثبات نیست و میتواند پیامدهایی امنیتی برای رژیم صهیونیستی به همراه داشته باشد.
در بخش دیگری از این گزارش، این روزنامه عبری نقش آمریکا در طراحی یک توافق امنیتی جدید با دمشق را برجسته کرده و مدعی شده است که هدف از این توافق، تنها تأمین منافع رژیم صهیونیستی نیست بلکه به «سود» کابینه الجولانی نیز خواهد بود؛ چراکه وی به دنبال جذب منابع مالی برای بازسازی سوریه و تقویت مشروعیت سیاسی خود است «و بهخوبی میداند این مسیر از همکاری با واشنگتن و تلآویو میگذرد.»
إسرائیل هیوم در ادامه آورده است که دمشق آمادگی دارد در برابر مطالبات امنیتی رژیم صهیونیستی، از جمله دور نگه داشتن گروههای مقاومت از مرزها، تأمین امنیت اقلیت دروزی و خودداری از هرگونه تحرک نظامی علیه تلآویو تمکین کند.
این روزنامه همچنین به روند نزدیکی سوریه و ترکیه اشاره کرده و مدعی شد که این روند، همانند تحولات لبنان، خطرآفرین است؛ زیرا ارتباط نزدیک میان احمد الشرع و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در کنار حمایتهای قطر، میتواند محور تازهای از جریان «سنی رادیکال» ایجاد کند که تهدیدی برای رژیم صهیونیستی باشد.
با این حال، این روزنامه صهیونیستی یادآور شد که منافع امنیتی ناشی از توافق احتمالی با دمشق و بیروت برای تلآویو چنان چشمگیر است که میتواند خطرات یادشده را توجیه کند، اما با توجه به «تاریخ خونین» سوریه و لبنان، اگر رویکردی مبتنی بر خرد دیپلماتیک اتخاذ نشود، احتمال بازگشت بحرانها وجود دارد.
