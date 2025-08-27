کمیته المپیک گرجستان درگذشت امامعلی حبیبی را تسلیت گفت

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در متن پیام تسلیت فوق به کمیته ملی المپیک کشورمان آمده است:

در گذشت امام علی حبیبی گودرزی کشتی گیر نام آور ایرانی، جامعه ورزشی و نمایندگان نسل‌های مختلف کشتی گیر‌های گرجستان را در حزن و اندوه فرو برد.

او به عنوان ورزشکاری پر استعداد و دارای ویژیگی‌های شخصیتی مثال زدنی، یکی از بزرگترین ورزشکاران جهان به شمار می‌رود. دستاورد‌های چشمگیر او، از جمله قهرمانی المپیک، سه دوره قهرمانی جهان، موفقیت‌ها در مسابقات مختلف و فیلم‌های ساخته شده درباره شخصیت و مسیر زندگی اش در ایران و خارج از کشور، گویای این واقعیت است.

روابط دوستانه و صمیمی مرحوم امام علی حبیبی گودرزی با کشتی گیر گرجی که در جامعه ورزش ما بخوبی شناخته شده است، بعنوان میراثی ارزشمند و رخدادی ماندگار برای نسل‌های آینده ورزشکاران گرجستانی محفوظ خواهد ماند.

سفر‌های ایشان به گرجستان و دوستی با نام آورانی، چون واختانگ بالاوادزه، گورام ساغارادزه، میریان تسالکامانیدزه، لواتدیاشویلی و دیگر کشتی گیران گرجی، جلوه‌ای از این پیوند ارزشمند است.

کمیته ملی المپیک گرجستان فقدان این دوست بزرگ، ورزشکار افسانه‌ای و انسان شایسته را به شدت مایه تاسف می‌داند. در این مصیبت، ضمن ابراز همدردی صمیمانه، مراتب تسلیت خود را به کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران تقدیم داشته و خواهشمند است پیام تسلیت ما را به خانواده محترم، دوستان و بازماندگان آن مرحوم ابلاغ فرمایید.

لری خابلوی

رئیس کمیته ملی المپیک گرجستان، قهرمان المپیک در کشتی آزاد