به گزارش تابناک؛ بیاموزید چرا متخصصان قلب میگویند فشار خون کمتر از ۱۲۰/۸۰ میلیمتر جیوه نرمال جدید است و چگونه تغییرات کوچک میتواند از مغز، قلب و سلامت کلی شما محافظت کند. همچنین توصیههای تخصصی دربارهی اصلاح سبک زندگی و داروها برای رسیدن به سطح ایدهآل فشار خون را بخوانید.
به نقل از انلی مای هلث؛ فشار خون یکی از شاخصهای حیاتی است که سالهاست پایش میشود. اما انجمن قلب آمریکا و کالج قلب و عروق آمریکا در دستورالعمل ۲۰۲۵ بار را بالاتر بردهاند.
این دستورالعمل همچنان فشار خون زیر ۱۲۰/۸۰ میلیمتر جیوه را استاندارد طلایی میداند، اما بسیاری از متخصصان قلب اکنون معتقدند که مقدار ایدهآل کمی پایینتر از این محدوده است.
«ایدهآل» در برابر «نرمال»
دستهبندی فشار خون از سال ۲۰۱۷ تغییر نکرده است:
نرمال: کمتر از ۱۲۰/۸۰
• افزایشیافته: ۱۲۰–۱۲۹ / کمتر از ۸۰
• فشار خون بالا مرحله ۱: ۱۳۰–۱۳۹ / ۸۰–۸۹
• فشار خون بالا مرحله ۲: ۱۴۰+ / ۹۰+.
اما تغییر مهم در نحوهی گفتار متخصصان دربارهی «ایدهآل» است.
اگرچه ۱۲۰/۸۰ مرز بالینی «نرمال» است، اما محدودهی ایدهآل کنونی ۱۱۵–۱۱۹ / ۷۰–۷۹ میلیمتر جیوه در نظر گرفته میشود. همین تفاوت جزئی میتواند جان مغز، قلب و حتی بارداریها را نجات دهد.
چرا اعداد پایینتر توصیه میشوند؟
دکتر مولِه توضیح داد:
«یکی از دلایل اصلی پایین آوردن حد ایدهآل، سلامت مغز است. شواهد جدید نشان میدهد حتی اندکی افزایش فشار خون میتواند به رگهای ظریف مغز آسیب برساند و خطر زوال شناختی و دمانس را بیشتر کند. کاهش فشار خون زودتر و حتی زیر مرز مرسوم میتواند این خطر را کاهش داده و توان ذهنی را حفظ کند.»
علاوه بر این، اهداف سختگیرانهتر در مدیریت بارداری ضروریاند. کنترل فشار خون در محدودهی ایدهآل طی بارداری از عوارض خطرناک مانند پرهاکلامپسی جلوگیری کرده و به سلامت مادر و جنین کمک میکند.
چه زمانی دارو لازم است؟
مولِه افزود:
«کنترل سختگیرانه به معنای تجویز سریع دارو نیست. دستورالعملهای جدید توصیه میکنند در افرادی که فشار خونشان در محدودهی ۱۳۰–۱۳۹ / ۸۰–۸۹ است، ابتدا تغییرات سبک زندگی انجام شود. اگر طی ۳ تا ۶ ماه بهبود حاصل نشد، آنگاه باید به دارو فکر کرد. این رویکرد بهویژه در گروههای آسیبپذیر، برای جلوگیری از بحرانهای نارسایی قلبی حیاتی است.»
راهنمای ۲۰۲۵ توصیههای عملی متعددی دارد:
• نمک: مصرف سدیم را به کمتر از ۲۳۰۰ میلیگرم در روز کاهش دهید و در حالت ایدهآل به ۱۵۰۰ میلیگرم برسانید. برچسب مواد غذایی را بخوانید و از غذاهای فراوریشده پرهیز کنید.
• الکل: دستورالعمل جدید بهطور جدی توصیه به پرهیز کامل یا مصرف بسیار محدود دارد (حداکثر یک نوشیدنی در روز برای زنان و دو نوشیدنی برای مردان).
• مدیریت استرس: روشهایی مانند یوگا، مدیتیشن و تنفس عمیق را وارد برنامهی روزانه کنید و هفتهای ۷۵ تا ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی داشته باشید.
• وزن: کاهش تنها ۵ درصد از وزن بدن میتواند بر فشار خون اثر مثبت داشته باشد و حتی جایگزین یا مکمل دارو شود.
• رژیم غذایی: رژیم DASH (سرشار از میوهها، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، پروتئین سبک و لبنیات کمچرب) را رعایت کنید که ثابت شده فشار خون را بهطور چشمگیری کاهش میدهد.
جمعبندی: این تغییرات برای شما چه معنایی دارد؟
• فشار خون ۱۲۰/۸۰ همچنان «نرمال» است، اما محدودهی بهینه اکنون کمی پایینتر یعنی ۱۱۵–۱۱۹ / ۷۰–۷۹ در نظر گرفته میشود.
• کاهش حتی اندک فشار خون میتواند از مغز، قلب و در دوران بارداری از مادر و نوزاد محافظت کند.
• اگر تغییرات سبک زندگی در مدت ۳ تا ۶ ماه کافی نبود، دارو باید زود و با برنامه وارد عمل شود.
• رژیم غذایی سالم، کاهش نمک، کاهش یا حذف الکل، مدیریت استرس و حفظ وزن مناسب بهترین ابزار شما برای داشتن فشار خون ایدهآل هستند.
