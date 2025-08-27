En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراض علم‌الهدی به بلندمرتبه‌سازی در حریم امام رضا(ع)

علم‌الهدی گفت: قرار بود ساختمان‌های اطراف حرم مطهر از ارتفاع مشخصی فراتر نروند تا حرمت گنبد و بارگاه حفظ شود، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد بلندمرتبه‌سازی‌های غیرمجاز بوده‌ایم. این کار نه‌تنها چهره شهر را مخدوش می‌کند، بلکه بی‌احترامی به حریم امام رضا (ع) محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۳۵
| |
541 بازدید
|
۵
اعتراض علم‌الهدی به بلندمرتبه‌سازی در حریم امام رضا(ع)

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ متأسفانه در برخی موارد شاهد بلندمرتبه‌سازی‌های غیرمجاز بوده‌ایم. این کار نه‌تنها چهره شهر را مخدوش می‌کند، بلکه بی‌احترامی به حریم امام رضا (ع) محسوب می‌شود.

آیت‌الله علم‌الهدی در دیدار با مسئولان بازرسی شهرداری مشهد تاکید کرد: این شهر نه تنها مقصد میلیون‌ها زائر ایرانی و خارجی است، بلکه به عنوان نماد معنویت و دینداری شناخته می‌شود. از همین روست که کوچک‌ترین نقص در مدیریت شهری می‌تواند بازتاب گسترده‌ای داشته باشد. مردم وقتی به مشهد می‌آیند انتظار دارند همه چیز، از نظافت کوچه‌ها گرفته تا معماری ساختمان‌ها، در شأن و منزلت آن حضرت باشد.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: در حالی که حجم جمعیت زائران در برخی ایام چندین برابر جمعیت ثابت شهر می‌شود، این موضوع به لطف تلاش شما کنترل شده است. با این وجود، نباید تنها به نقاط قوت بسنده کرد. یکی از چالش‌های اصلی کشور، و به‌ویژه مدیریت شهری، ضعف در نظام نظارت است. در حالی‌که دستگاه‌های متعددی در جهت بازرسی داخلی در نهاد‌ها فعال هستند، اما همچنان شاهد بروز فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع هستیم.

وی افزود: در حوزه ساخت وساز نیز تخلفات متعددی دیده می‌شود. برای مثال، قرار بود ساختمان‌های اطراف حرم مطهر از ارتفاع مشخصی فراتر نروند تا حرمت گنبد و بارگاه حفظ شود، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد بلندمرتبه‌سازی‌های غیرمجاز بوده‌ایم. این کار نه‌تنها چهره شهر را مخدوش می‌کند، بلکه بی‌احترامی به حریم امام رضا (ع) محسوب می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علم الهدی امام جمعه مشهد بنای غیرمجاز
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کنایه محمد مهاجری به علم الهدی!
انتقاد شدید علم‌الهدی از دولت بابت اقدامات استاندار کردستان
واکنش علم‌الهدی به فتاوای محارب خواندن ترامپ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
6
پاسخ
سطح دغدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
چه ظریف بین هستن ایشون احتمالا از وضعیت معیشت مردم خبر ندارن اگر داشتند حتما غوغا میکردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
7
پاسخ
جالبه که فسادهای و اختلاس های هزاران میلیارد دلاری ، توهین و بی احترامی نیست !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
3
پاسخ
جناب علم الهدی!دستوربدهیدکه تحقیق کنندکه مالک این ساختمانهای مرتفع چه کسانی وچه سازمانهایی هستند؟!
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
1
3
پاسخ
میشه توضیح بدید چه بی احترامی به ساحت امام رضا (ع) است؟از موقوفه گوهرشاد چه خبر؟
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
افشای میزان اورانیوم ۶۰ درصد باقی مانده از جنگ اهرم فشار را از ایران می‌گیرد/ تهران ممکن است با گفت‌و‌گو با آمریکا اروپایی‌ها را دور بزند
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۰ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۲۳ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۳ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۸۲ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005Yfv
tabnak.ir/005Yfv