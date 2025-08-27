به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ متأسفانه در برخی موارد شاهد بلندمرتبهسازیهای غیرمجاز بودهایم. این کار نهتنها چهره شهر را مخدوش میکند، بلکه بیاحترامی به حریم امام رضا (ع) محسوب میشود.
آیتالله علمالهدی در دیدار با مسئولان بازرسی شهرداری مشهد تاکید کرد: این شهر نه تنها مقصد میلیونها زائر ایرانی و خارجی است، بلکه به عنوان نماد معنویت و دینداری شناخته میشود. از همین روست که کوچکترین نقص در مدیریت شهری میتواند بازتاب گستردهای داشته باشد. مردم وقتی به مشهد میآیند انتظار دارند همه چیز، از نظافت کوچهها گرفته تا معماری ساختمانها، در شأن و منزلت آن حضرت باشد.
نماینده ولی فقیه در استان گفت: در حالی که حجم جمعیت زائران در برخی ایام چندین برابر جمعیت ثابت شهر میشود، این موضوع به لطف تلاش شما کنترل شده است. با این وجود، نباید تنها به نقاط قوت بسنده کرد. یکی از چالشهای اصلی کشور، و بهویژه مدیریت شهری، ضعف در نظام نظارت است. در حالیکه دستگاههای متعددی در جهت بازرسی داخلی در نهادها فعال هستند، اما همچنان شاهد بروز فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع هستیم.
وی افزود: در حوزه ساخت وساز نیز تخلفات متعددی دیده میشود. برای مثال، قرار بود ساختمانهای اطراف حرم مطهر از ارتفاع مشخصی فراتر نروند تا حرمت گنبد و بارگاه حفظ شود، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد بلندمرتبهسازیهای غیرمجاز بودهایم. این کار نهتنها چهره شهر را مخدوش میکند، بلکه بیاحترامی به حریم امام رضا (ع) محسوب میشود.
