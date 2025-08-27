نگذارید رونالدو و جورجینا ازدواج کنند!

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ پس از سالها شایعه و گمانهزنی، کریستیانو رونالدو بالاخره با اهدای حلقه میلیون دلاری از جورجینا رودریگس خواستگاری کرد. جورجینا این خبر را در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ با انتشار تصویر حلقه گرانقیمتش اعلام کرد و سیل تبریکها به سمت این زوج سرازیر شد.
اما انگار همه از این خبر خوشحال نیستند. یکی از طرفداران در جلسه پرسش و پاسخ اینستاگرامی که توسط خواهر رونالدو، کاتیا آویرو برگزار شد، نوشت: «لطفاً به کریس بگو ازدواج نکند.» کاتیا با صراحت پاسخ داد:
زن، بگذار این پسر خوشحال باشد و هرکاری دوست دارد بکند. خداوندا، مردم... شما باید به زندگی خودتان فکر کنید نه دیگران. این بیماری جدی است، مراقب باشید.
رونالدو در خارج از زمین فوتبال و در زندگی شخصیاش بسیار خوشحال است، اما در داخل زمین هنوز دنبال قهرمانیهای بزرگ است. او به گلزنیهای خود ادامه میدهد، اما النصر در فینال سوپرجام عربستان مقابل الاهلی شکست خورد و فوقستاره پرتغالی هنوز در خاورمیانه به جام بزرگی دست نیافته است.
