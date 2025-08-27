En
نگذارید رونالدو و جورجینا ازدواج کنند!

خبر نامزدی کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگس برخی از هواداران اسطوره پرتغالی را ناراحت کرده اما خواهر رونالدو مثل همیشه وارد عمل شد و به حرف و حدیث‌ها واکنش نشان داد.
نگذارید رونالدو و جورجینا ازدواج کنند!

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ پس از سال‌ها شایعه و گمانه‌زنی، کریستیانو رونالدو بالاخره با اهدای حلقه میلیون دلاری از جورجینا رودریگس خواستگاری کرد. جورجینا این خبر را در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ با انتشار تصویر حلقه گران‌قیمتش اعلام کرد و سیل تبریک‌ها به سمت این زوج سرازیر شد.

اما انگار همه از این خبر خوشحال نیستند. یکی از طرفداران در جلسه پرسش و پاسخ اینستاگرامی که توسط خواهر رونالدو، کاتیا آویرو برگزار شد، نوشت: «لطفاً به کریس بگو ازدواج نکند.» کاتیا با صراحت پاسخ داد:

زن، بگذار این پسر خوشحال باشد و هرکاری دوست دارد بکند. خداوندا، مردم... شما باید به زندگی خودتان فکر کنید نه دیگران. این بیماری جدی است، مراقب باشید.

رونالدو در خارج از زمین فوتبال و در زندگی شخصی‌اش بسیار خوشحال است، اما در داخل زمین هنوز دنبال قهرمانی‌های بزرگ است. او به گلزنی‌های خود ادامه می‌دهد، اما النصر در فینال سوپرجام عربستان مقابل الاهلی شکست خورد و فوق‌ستاره پرتغالی هنوز در خاورمیانه به جام بزرگی دست نیافته است.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
3
6
پاسخ
اخلاقیات در دنیای مدرن مرده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
اصلا چه نیازی به ازدواج رسمی دارن ؟ بعد از سه چهارتا بچه و .....
