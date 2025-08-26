En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سرنوشت تلخ دختری که مدرسه را ترک کرد

برای فرار از تنهایی با پسر‌ها دوست میشدم تا اینکه باردار شدم و دنیا بر روی سرم خراب شد از ترس پدرم از خانه فرار کردم تا سقط کنم اماسر از خانه فساددراوردم و دستگیر شدم.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۹۱
| |
334 بازدید
سرنوشت تلخ دختری که مدرسه را ترک کرد

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، دوران کودکی زیبایی داشتم، اما با شروع دعوا‌های پدرو مادر در دوره نوجوانی همه چیز عوض شد. درگیری بین آنها تا جای ادامه یافت که در ۱۵ سالگی من از هم جدا شدند من باپدرم زندگی می‌کردم. 

مادرم نیز ازدواج کرد از آن به بعد دیگر او را ندیدم. مشکلی ازنظر مالی باپدرم نداشتم ولی عموهایم دائما درگوشش می‌خواندند که اجازه ندهند من به مدرسه بروم درخانه بمانم و برای پدرم آشپزی کنم آنها می‌گفتند درمسیر مدرسه ممکن است با پسران دوست شود و آبروی تو را ببرد پدرم بعد از مدتی تسلیم حرف هایشان شد و دیگر اجازه مدرسه رفتن را به من نداد. تنهایی‌ام درخانه باعث شد دور از چشم پدرم با دوستان زیادی رفت و آمد داشته باشم. به پیشنهاد یکی ازدوستان با پسری به نام رضا دوست شدم، چون پدرم نبود دائما با او بودم او کمکم می‌کرد از تنهای دربیایم.

یک روز از من دعوت کرد به خانه‌ی دوستش بروم من که واقعا به او اطمینان داشتم به راحتی قبول کردم و رفتم. اما متاسفانه اطمینانم فقط و فقط یک سراب بود آن روز به کمک دوستش دست‌ها و دهانم را بستند و به من تجاوز کردند از آن به بعد دیگر دنیا برایم ارزشی نداشت دست به هر کاری می‌زدم تا آن روز را فراموش کنم، اما با مرور آن روز دچار جنون می‌شدم می‌ترسیدم به پدرم بگویم مادری هم نداشتم که بخواهم درد و دل کنم همین مسئله باعث شد به مواد مخدرصنعتی شیشه پناه ببرم، چون شنیده بودم با مصرف آن آرام می‌شوم و از این دنیا برای لحظاتی جدا شوم. پس از دو ماه پدرم متوجه شدکه مواد مصرف می‌کنم و من را برای ترک به کمپ برد مدتی که آنجا بودم واقعا دوران خوبی بود.

پس از کمپ وقتی به خانه آمدم دوباره تنهایی به سراغم آمد با پسری دوست شدم با او رابطه جنسی داشتم دیگر برایم مهم نبود مهم این بود که تنها نباشم به هرقیمتی او نیز پس ازیک ماه ترکم کرد و با پسر دیگری دوست شدم با او نیز رابطه جنسی داشتم حاضر بودم هرکاری را برایش بکنم تا او کنارم بماند این بار عاشق شده بودم واقعا دوستش داشتم سه ماه که از دوستی مان می‌گذشت فهمیدم که باردارم از او خواستم کمکم کند ولی او قبول نکرد که بچه برای اوست دوباره دنیا روی سرم خراب شد. کم کم باتغییر وضعیتم می‌ترسیدم پدرم بفهمد و مرا بکشد، چون راهی برای نجات نداشتم از خانه فرارکردم ابتدا به خانه یکی از دوستانم رفتم پس از مدتی با زینب آشنا شدم اورا بار اول در منزل دوستم دیدم او می‌گفت از همسرش جداشده و با فرزندش زندگی می‌کند من به اوگفتم اگر روزی در خیابان ماندم می‌توانم پیش توبیایم اوقبول کرد چندین باری خانه او رفتم و با هم شیشه مصرف می‌کردیم، اما ساعت ۶ همیشه بیرونم می‌کرد من نمی‌دانستم که او شوهر دارد خانم‌های زیادی به خانه‌ی او رفت و آمد داشتند من روز دستگیری با او قرار داشتم تا با هم برویم سقط جنین کنم زینب با دکتری آشنا بود من به همراه راننده وارد منزل زینب شدیم که توسط پلیس به جرم حضور در خانه فساد و بارداری نامشروع و مصرف شیشه دستگیر شدم.

نظر کارشناسی زهرا دورقی زاده مشاور خانواده

یکی از عوامل مهم در اکثر فرار‌ها مخصوصا در دختران رفتار نامناسب با آنها و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و مورد سرزنش قرار گرفتن و جریحه دار شدن شخصیت از سوی والدین، می‌تواند از جمله عواملی باشد که فرد را، برای فرار از خانه تحریک می‌کند.

در واقع اکثر نوجوانان از مشکلاتشان با خانواده فرار می‌کنند؛ و اکثر فرار‌ها در بحران بلوغ اتفاق می‌افتد و والدین در این دوران باید همراه فرزندان خود باشند و در گذار از این بحران به عنوان یک دوست همراه فرزندانشان باشند. بعضی از آنها به دنبال مجادله‌های وحشتناک با خانواده فرار می‌کنند. با این تفاسیر در مورد این کیس هم شاهد رفتار نامناسب پدر مراجع و و هم چنین طرد شدن از سوی مادرش هستیم که باعث فرار و پیامد‌های غیر قابل جبران آن شده است.

سبب شناسی (بررسی علل و عوامل فردی، خانوادگی، روانی و اجتماعی):

عوامل فردی: 

۱) ضعیف بودن اعتقادات 

۲) نداشتن مهارت حل مسئله

۳) عدم بلوغ فکری 

۴) اعتماد به نفس پایین

۵) آینده نگری ضعیف

۶) رهایی از فشار‌ها و سرزنش 

عوامل خانوادگی: 

۱) عدم آشنایی با مهارت‌های ارتباطی

۲) نداشتن حمایت عاطفی در محیط خانواده 

۳) طرد شدن از سمت مادر 

۴) جدایی پدر و مادر از یکدیگر 

۵) ترک تحصیل کردن اجباری به درخواست پدر

۶) آگاهی نداشتن خانواده از بحران بلوغ، ویژگی ها، نیاز‌ها و آسیب‌های دوران نوجوانی

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلاق والدین دختر نوجوان ترک تحصیل تجاوز اعتیاد فرار از خانه خبر فوری
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرنوشت مرجان ۱۴ ساله شبیه شیما بود!
آزار شیطانی دختر ۱۴ ساله در عشق به مرد مطلقه
فرار از خانه به علت مخالفت با ازدواج
دخترم به خاطر ازدواج از خانه فرار کرد
فریب دختر ۱۶ ساله توسط مرد ۳۴ ساله
فرار دختر ۱۳ساله برای ازدواج‌نکردن با مرد ۴۰ساله
تاثیر ترک تحصیل بر گرایش افراد به انجام جرائم
دختر نوجوان: با انواع پیشنهاهای بی‌شرمانه مواجه بودم
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۲۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005YfD
tabnak.ir/005YfD