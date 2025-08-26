رئیس‌جمهور آمریکا گفت اگر کسی، شخص دیگری را در واشنگتن دی‌سی به قتل برساند، در این صورت ایالات متحده به‌دنبال اعمال مجازات اعدام خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه در سخنانی بیان کرد: «ما به دنبال اعمال مجازات اعدام در واشنگتن دی‌سی هستیم.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «خیلی از افراد گفته‌اند که من دیکتاتور هستم اما من دیکتاتور نیستم و صرفا می‌خواهم به جنایت پایان دهم.»

ترامپ با اشاره به وضعیت روزنامه‌نگاران آمریکایی گفت: «به خیلی از مردم و روزنامه‌نگاران حمله شده اما امروز امنیت برقرار است. علاوه بر این، ما تاکنون خیلی تصمیمات بزرگی گرفته‌ایم و برخی از تصمیمات هم در راه هستند.»

در تاریخ ۱۱ اوت، ترامپ اعلام کرد که کنترل فدرال اداره پلیس دی‌سی را به دست خواهد گرفت و گارد ملی را به این شهر اعزام خواهد کرد.

او اذعان کرد که واشنگتن یکی از بالاترین نرخ‌های جرم و جنایت در جهان را دارد، «بیشتر از بسیاری از خشن‌ترین کشورهای جهان سوم».

یک مقام دفاعی ایالات متحده روز جمعه به خبرگزاری ریانووستی گفت: «پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده دستور داده است که گارد ملی مستقر در واشنگتن به سلاح مجهز شوند.»

دونالد ترامپ همچنین به برنامه واکسیناسیون ایالات متحده در دوره همه‌گیری کرونا اشاره کرد و گفت: «آن برنامه مربوطه برای واکسیناسیون یکی از بزرگترین‌ دستاوردها بوده است و حتی پوتین (رئیس‌جمهور روسیه) هم آن را ستود.»