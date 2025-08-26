واکنش وزیر علوم به بازگشت ضیا نبوی به زندان

به گزارش تابناک، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم در پاسخ به سوال خبرنگار انصاف نیوز دربارهی دانشجویان زندانی به دلایل سیاسی از جمله ضیا نبوی گفت:
کمک کردهایم. بچههایی که زندانی بودند و در کنکور ثبتنام کرده بودند توانستند آزمون بدهند.
مجدد به زندان برگشتند. در کنکور موفق و دعوت به مصاحبه شدند. دوباره کمک کردیم برای مصاحبه آمدند.
بالاخره بازگشت به زندان در اختیار وزارت علوم نیست. در عین حال من با مراجع ذیربط برای آزادی مشروط یا توقف اجرای احکام گفتگو کردهام.
قوه قضائیه هم اعلام آمادگی میکند ولی بعضی اوقات نیاز به همکاری خود این بچهها هست.
مثلا برای عفو صحبت کردهام. فرآیند عفو اول از تقاضا شروع می شود. کسی که محکوم است اول باید تقاضای عفو کند. به این بچهها اطلاع دادیم تقاضای عفو ندادند.
بالاخره وقتی حکمی داده شده، درست یا غلط باید اجرا شود.
عفو با تقاضا شروع می شود. شما صحبت کنید تقاضا بدهند من کارم را حتما انجام میدهم.
