به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کامبیز ناظریان با اشاره به آثار مثبت تعطیلی روز شنبه در مدیریت مصرف برق اعلام کرد: در پی تصمیم استانداری تهران مبنی بر تعطیلی دستگاههای اداری در روز شنبه اول شهریورماه در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی، صرفه جویی ۸۹۵ مگاوات مصرف برق در تهران محقق شد.
وی با بیان اینکه این میزان صرفهجویی، نقشی مؤثری در کمک به پایداری شبکه و کاهش فشار بر تأسیسات برق رسانی در ساعات اوج مصرف داشته، افزود: مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی از سوی مردم بهویژه در شرایط خاص آبوهوایی و افزایش دمای هوا، نشان از آگاهی مردم نسبت به اهمیت مدیریت مصرف انرژی دارد.
سخنگوی صنعت برق در استان تهران ضمن قدردانی از همراهی مردم تأکید کرد: استمرار مشارکت مردمی به ویژه در قالب استفاده بهینه از وسایل سرمایشی رعایت الگوی مصرف و همچنین کاهش استفاده هم زمان از وسایل برقی پرمصرف، نقشی کلیدی در عبور موفق از تابستان خواهد داشت.
ناظریان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اجرای برنامههای مدیریت بار و مانورهای ضربتی پایش مصرف برق در سطح کلانشهر تهران، تمام توان خود را برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق طی تابستان ۱۴۰۴ همچون گذشته به کار بسته است.
