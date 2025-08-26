با گسترش استفاده از پهپادهای پیشرفته در جنگ اوکراین، حتی طبیعت هم با این فناوری درگیر شده است. کشف یک لانه پرنده ساخته شده از کابل های فیبر نوری، داستانی از بقا در دنیایی ویران شده را روایت می کند.

به گزارش تابناک؛ در صحنه‌ای که انگار از یک فیلم پساآخرالزمانی گرفته شده است، لانه یک پرنده در اوکراین کشف شده که با استفاده از کابل‌های فیبر نوری پهپاد‌های مسلح ساخته شده است. تصویر این لانه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ در سه سال پیش چه مقدار مواد زائد پهپاد‌های هدایت شونده با فیبر نوری، در سراسر اوکراین و روسیه پراکنده شده است.

تیپ دوازدهم آزوف گارد ملی اوکراین این لانه عجیب را در نزدیکی خط مقدم در شهر تورتسک واقع در منطقه دونتسک پیدا کرده است. این لانه تقریباً به طور کامل از فیبر نوری ساخته شده و پرندگان از آن همان طور استفاده کرده‌اند که معمولاً از علف، مو یا خز استفاده می‌کنند.

در پیام این تیپ آمده است: "پرندگان اولین موجوداتی پس از انسان‌ها بودند که از بقایای فیبر نوری برای نیاز‌های خود استفاده کردند. این تنها یکی از ده‌ها نمونه‌ای است که نشان می‌دهد طبیعت چگونه در میان شعله‌های جنگ به بقا ادامه می‌دهد. "

در ماه‌های اخیر، پهپاد‌های اف پی وی که از طریق کابل فیبر نوری کنترل می‌شوند، به شدت توسط هر دو طرف برای کسب برتری در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند. استفاده از فیبر نوری به اپراتور پهپاد اف پی وی اجازه می‌دهد تا به رغم وجود تجهیزات جنگ الکترونیک، مأموریت‌های خود را انجام دهد.